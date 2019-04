Efter udskældt biltræf: Vred borgmester vil have skjulte fotofælder

Det er dagen derpå i Høje-Taastrup. Fredag aften afholdt folkene bag 'Striben Ishøj' et af deres mange biltræf. Det foregik på shoppingcentret City 2's parkeringsplads i Høje-Taastrup.

De pimpede, tunede og ikke mindst larmende biler er nemlig blevet fordrevet fra Industridalen i Ishøj til nabokommunen. Men også i Høje-Taastrup er bilentusiasterne uønskede.

Det skriver TV 2 Lorry.

- De ræser rundt på vores veje. De larmer, sviner og udsætter almindelige mennesker for fare. Det vil vi ikke have i Høje-Taastrup Kommune, så de skal se at finde sig et andet sted at være, siger den konservative borgmester, Michael Ziegler, til TV 2 Lorry.

- Vi har allerede for to år siden, fra Høje-Taastrup Kommunes side, foreslået, at politiet fik flere redskaber. For eksempel skjulte stærekasser, så de over en aften kan få skrevet rigtig mange bøder, og måske også mulighed for, hvis man kører vanvidskørsel - altså det som er fuldstændig uden for et normalt menneskes fatteevne - at man så skal have mulighed for at konfiskere deres kæreste eje, nemlig deres køretøj.

- Jeg frygter, at vi kommer til at hænge på dem hen over sommeren (Striben Ishøj, red.), så rigtig mange af vores borgere får ødelagt deres aftener. Og i øvrigt også får forringet deres sikkerhed. Men mit ønske er, at vi får jagtet dem helt ud af vores politikreds, og at vi med tiden får deres aktivitet slået ihjel. For man har ikke et krav på at køre ræs, bare fordi man har investeret mange penge i et køretøj, siger Michael Ziegler.

Kæmpe svineri

Også hos City 2 er man godt trætte af de uønskede og temmelig hensynsløse gæster.

- Det er et kæmpe svineri, siger Thomas Lüscher, Center Director i City 2, til TV 2 Lorry.

- Vi har selv forsøgt at tage kontakt til dem (Striben Ishøj. red.), for de har ikke ret til at være her. Det er en privat parkeringsplads, og når der ligger glasskår, flasker og andet affald, så generer det vores gæster.

Det er ikke første gang, at Striben Ishøj, der kan trække på til 5.000 gæster på en aften, har afholdt træf på centrets parkeringsplads

- Vi har før måtte køre ud med en fejevogn klokken fire om morgenen for at rydde op efter dem, så pladsen kan være klar til kunderne, og så generer det også vores naboer, siger Thomas Lüscher.

Striben Ishøj styres af anonyme personer, og det er derfor svært for politi og kommune at kommunikere med de bilglade træfarrangører.

Ingen lovlig bane

Men én ting er sikkert, Høje-Taastrup Kommune vil ikke sørge for en lovlig bane til træfgæsterne.

- Der er to problemer ved det. Det ene er kørslen hen til banen. Det har vi jo også set med aktiviteterne i Ishøj, at det har givet larm og ræs på vejene dertil, siger Michael Ziegler.

- Det andet problem er, at det (en lovlig bane, red.) kan man jo simpelthen ikke etablere i hovedstadsområdet. Jeg var inde for et par år siden og læse VVM-redegørelsen på den bane, der er etableret i Jylland. Jeg kunne se, at det ville være helt umuligt at etablere sådan en bane i hovedstadsområdet, fordi man helt uundgåeligt ville ende i en situation, hvor fast beboelse ville blive udsat for helt urimelige støjniveauer, som vi selvfølgelig ikke kan tillade.

- Så det kan ikke lade sig gøre i hovedstadsområdet. Vi er for tæt bebygget. Vi kan ikke give dem en bane. Og vi kommer heller ikke til at give baner til folk, som ikke kan opføre sig ordentligt, afrunder Michael Ziegler.

Op til fredagens biltræft i Høje-Taastrup blev 67 bilister blitzet for at køre for stærkt. 12 af dem kan se frem til et klip i kørekortet, mens to får en betinget frakendelse af deres kørekort, oplyser Københavns Vestegns Politi til TV 2 Lorry.