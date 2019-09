Efter ulovlig instruks: Nedsætter Støjberg-kommission

Tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) har konsekvent afvist, at hun skulle have givet ordre til at bryde internationale konventioner i en sag om adskillelse af asyl-par.

Men trods flere samråd er oppositionen fortsat ikke overbevist om ministerens skyld.

Nu vil regeringen og dens støttepartier have en kommission til at undersøge sagen til bunds.

Det bekræfter både retsordfører for Enhedslisten Rosa Lund og retsordfører i SF Karina Lorentzen.

Sagen om de unge asyl-par - også kendt som barnebruds-sagen - omhandler en ulovlig instruks om at adskille alle asyl-par, hvis den ene part var under 18 år. Instruksen blev udsendt i en pressemeddelelse i februar 2016, og Udlændingestyrelsen fik besked fra ministeriet om at administrere efter den.

Folketingets Ombudsmand har betegnet den instruks som ulovlig.

Handler om 'demokratiets spilleregler'

Inger Støjberg, som i øjeblikket er eneste kandidat til posten som Venstres næstformand, har dog gennem flere samråd fastholdt, at hun ikke har forsøgt at iværksætte en ulovlig praksis.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, skriver på Twitter, at sagen handler om 'demokratiets spilleregler'.

- Nu nedsættes der en undersøgelseskommission, der bl.a skal finde ud af, om Inger Støjberg som minister med vilje har gennemtrumfet overtrædelser af dansk lovgivning. Det handler om demokratiets spilleregler. Ikke om barnebrude eller næstformænd, skriver Skipper.

Samtidig skal justitsministeren udpege den eller de personer, som skal være medlemmer af undersøgelseskommissionen, inden arbejdet kan gå i gang.

Der vil formentligt gå et par uger, før der bliver formuleret et kommissorium, som er en skriftelig formulering af kommissionens præcise opgave.

Justitisministeriet bekræfter over for Ekstra Bladet, at en komissionen nu bliver nedsat. Justitsminister Nick Hækkerup (S) udtaler i en email sendt til redaktionen:

'Vi har i dag holdt møde om sagen. Regeringen og partierne (EL, SF, RV og SF) var enige om at nedsætte en undersøgelseskommission. Justitsministeriet går nu i gang med at udarbejde et kommissorium.'