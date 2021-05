Efter vaccination-møde: Droppede vacciner kan tilvælges

Danskerne får mulighed for at tilvælge vaccinerne fra enten Johnson & Johnson og AstraZeneca, som ellers er blevet droppet i vaccinationsprogrammet mod covid-19.

Det oplyser Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, til Ekstra Bladet.

- Vi har et krav om, at det bliver gjort på en stille og rolig måde. Ingen skal presses til det.

- Vi sikrer, at der er læger, som kan henvise på en ordentlig måde, siger hun.

Om tidshorisonten for, at vaccinerne bliver tilbudt frivilligt, oplyser Liselott Blixt:

- Der skal laves en bekendtgørelse, og der skal laves en aftale med dem, der kan vaccinere, så man regner med, at det bliver en gang i maj.

Beslutningen kommer efter, at Sundhedsstyrelsen har valgt at droppe vaccinen fra Johnson & Johnson i vaccinationsprogrammet. I forvejen er vaccinen fra AstraZeneca taget ud af programmet.

Det skyldes, at der er en sammenhæng mellem vaccinerne og meget sjældne, men alvorlige tilfælde af blodpropper.

Sundhedsstyrelsen har dog anbefalet, at danskerne får mulighed for at tilvælge de to vacciner. Denne anbefaling har et flertal på Christiansborg altså valgt at følge.