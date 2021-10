Efter Vermund-øl: Bryggeri i endnu en shitstorm

'Damned if you do, damned if you don't.'

Sådan må det føles for Thisted Bryghus, der i løbet af det sidste døgn er endt i en shitstorm for at producere øl til Nye Borgerlige, hvorefter bryghuset valgte at beklage.

Beklagelsen førte til endnu en storm af kritiske kommentarer mod bryggeriet.

Og nu har bryggeriet trukket deres beklagelse tilbage og vil i fremtiden fortsætte samarbejdet med politiske partier.

Slettede opslag

Hele miseren startede med, at Pernille Vermunds (NB) ansigt endte på etiketten på øl fra Thisted Bryghus. Det fremgik af et opslag på politikerens Instagram-profil.

Øllene med den specielle etikette var bestilt af Nye Borgerlige selv - en service Thisted Bryghus har leveret til mange firmaer igennem tiden.

Men pludselig var opslaget slettet.

Beklager og trækker tilbage

Kort tid efter skrev Thisted Bryghus' direktør, Aage Svenningsen, på Bryghusets facebook.

Her forklarer direktøren, at flere af deres kunder er blevet sure over Thisted Bryghus' samarbejde med Nye Borgerlige. Han understreger samtidig, at bryggeriet har produceret øl for andre partier før, og er partipolitisk uafhængige.

'Vi kan godt forstå, at nogle af vores højt skattede kunder, reagerer lige nu og at nogle er sure. Til det kan vi kun lægge os fladt ned og beklage.'

Thisted Bryghus vil i fremtiden ikke lave såkaldte 'private labels' for politiske partier lød det lørdag eftermiddag.

Beklagelsen i den fulde længde. Foto: Facebook.

Beklagelsen gjorde kun ondt værre for bryggeriet. Flere politikere og debattører har kritiseret bryggeriets beslutning. Blandt andet udlændingeordfører for Socialdemokratiet, Rasmus Stoklund.

' Det er en uskik, hvis det lille mindretal, der føler sig moralsk overlegne, skal have lov til at bestemme, hvad andre må gøre eller mene, fordi de ellers truer med bål og brand,' skrev han blandt andet i en kommentar til bryggeriets opslag.

Trækker i land - igen

Søndag formiddag trækker Thisted Bryghus så deres beklagelse tilbage. Det fremgår af en pressemeddelelse fra bryggeriet.

Her går bestyrelsen stik imod den administrerende direktørs udtalelse fra i går.

- Bestyrelsen forventer klart, at Thisted Bryghus både nu og for fremtiden betjener alle mulige kunder, uanset politisk observans, lyder det i pressemeddelelsen.