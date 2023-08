Efter vild melding: Nu forsvarer Ellemann sig

Fredag afholder Venstre deres sommergruppemøde, og det kommer i en noget turbulent tid for regeringspartiet. Følg pressemødet live her

Fredag morgen kunne man slå op i Berlingske og læse, at Venstre ikke 'skal hjem' til blå blok, Venstre 'skal videre'.

I interviewet lægger Jakob Ellemann-Jensen ikke skjul på, at han ikke har meget til overs for de blå partier i Folketinget. Han siger, at de mest har brugt tiden på at 'spænde ben for hinanden' og starte nye partier, når man var utilfreds.

- Jeg opfatter den blokpolitik, vi har set i årtier, som noget, der for nuværende er et historisk fænomen.

'Ikke gennemtænkt'

Udmeldingen fik såvel de konservative som Liberal Alliance til at fare til tasterne på Twitter.

'Kortsigtet', 'følelsesladet' og 'ikke særlig gennemtænkt' var ordene fra Alex Vanopslagh, mens Rasmus Jarlov skrev, at 'med dagens melding om, at Venstre ikke vil arbejde sammen med blå blok, ødelægger Venstre alle muligheder for en borgerlig statsminister'.

Og lige nu fredag omkring klokken 12.40 er turen altså kommet til, at Jakob Ellemann skal forklare sig på et pressemøde i forbindelse med Venstres sommergruppemøde.

