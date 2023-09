Efterforsker vil søge tiltale mod Joe Bidens søn i september

Den særlige efterforsker, der er udpeget i sagen mod den amerikanske præsident Joe Bidens søn, Hunter Biden, vil forsøge at rejse tiltale mod Hunter Biden senest den 29. september.

Det oplyser efterforskeren David Weiss i sagens retsdokumenter ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Sagen handler om manglende betaling af skat og et brud på våbenloven.

Hunter Biden har tidligere indgået en tilståelsesaftale med den amerikanske anklagemyndighed. Den trak han sig dog fra i slutningen af juli.

Det skete efter, at en dommer sagde, at hun ikke kunne godkende aftalen i dens daværende form.

Dommeren begrundede afvisningen med, at hun var bekymret for, om aftalen var lovlig, og den immunitet som aftalen tilbød Hunter Biden.

Skatteanklagerne handler om, at Hunter Biden ikke har betalt skat af en indkomst på mere end 1,5 millioner dollar i 2017 og 2018. Det svarer til lidt over ti millioner kroner.

Annonce:

Foruden skattesagen er Hunter Biden tiltalt i en sag, der drejer sig om våben. Sagen handler om, at han købte et våben uden at oplyse, at han på det tidspunkt brugte narkotika, hvilket er et brud på våbenlovgivningen.

Hunter Biden har tidligere været åben om, at han i en vanskelig periode efter sin brors død tog stoffer og drak.

Sagen er blevet en politisk varm kartoffel i USA.

Flere republikanske medlemmer af Kongressen har henvist til muligheden for at anklage den amerikanske præsident, Joe Biden, for hans søns forretningsforbindelser.

Derudover beskylder de Justitsministeriet for at give præsidentsønnen for venlig en behandling.

Landets justitsminister Merrick Garland har afvist beskyldningerne om, at Hunter Biden skal være blevet udsat for favorisering.

Hunter Bidens advokater har endnu ikke reageret på den særlige efterforskers ønske om at rejse tiltale mod præsidentsønnen i september.