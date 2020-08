Efterløns-finte: Mettes Arne-plan sminket

De fleste af dem, som statsminister Mette Frederiksen (S) vil hjælpe med tidligere pension, har allerede mulighed for at gå tidligere fra

Mette Frederiksens store Arne-plan skal redde nedslidte danskere, men langt de fleste på regeringens nye ordning har ikke brug for den hjælpende hånd.

Regeringen har dog travlt med at puste hjælpen til folk med mange år på arbejdsmarkedet gevaldigt op.

'En ny ret til tidlig pension vil i 2022 give 38.000 mennesker med et langt og ofte hårdt fysisk arbejdsliv ret til at trække sig op til tre år tidligere', lyder det de første jublende ord i Finansministeriets pressemeddelelse.

Dykker man noget længere ned i papirer er sagen den, at over halvdelen af de fremtidige modtagere af Arne-hjælp allerede i dag har mulighed for tidlig tilbagetrækning.

De har nemlig ret til efterløn.

En gennemgang af tallene bag Mette Frederiksens pensionsplan afslører, at 14.000 ud af 22.000 forventede modtagere af Arne-hjælp i 2022 er berettiget til efterløn.

Arnes lette valg

De kan altså med de allerede gældende regler vende ryggen til arbejdsmarkedet tidligere end ved folkepensionsalderen. Arne-hjælp eller ej.

Faktisk vil det for mange efterlønsberettigede - som Ekstra Bladet beskrev forleden - være en økonomisk fordel at droppe efterlønnen til fordel for Arne-ordningen.

For selvom den månedlige udbetaling er højere på efterløn, så får man i regeringens Arne-udspil ret til at hæve sine indbetalinger til efterlønnen.

En af de mange, som vil droppe efterlønnen til fordel for den nye ordning, er også manden, som har lagt navn til planen, bryggeriarbejderen Arne Juhl.

Han har udtalt, at han vil fravælge efterlønnen, fordi den nye ordning vil være bedre for ham.

- Det er bedre end efterløn, har han sagt til DR.

Hummelgaard: Vi retter på smadret efterløn

- Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), hvorfor siger I ikke åbent, at I smukkeserer efterlønsordningen?

- Det er ikke det, vi gør. Men det er rigtigt, at der de første par år af ordningen vil være et overlap mellem dem, som har bevaret deres efterlønsrettigheder og dem som får ret til tidlig pension. Det afspejler, at ni ud af ti, der får ret til tidlig pension er faglærte, ufaglære, sosu'er, slagteriarbejdere og andre som har haft lange og hård arbejdsliv.

- Vi går rent faktisk ind og stiller dem bedre, end de ville have været på den smadrede efterløn. Vi går ind og genopretter den kontrakt, som blev lavet med alle hårdtarbejdende danskere tilbage i 2006.

- Hvorfor skal de efterlønsberettigede ligefrem have flere penge?

- Den absurde sandhed er, at man giver dem lov at beholde flere af deres egne penge. I dag bliver man modregnet meget hårdt på baggrund af ens pensionsopsparing. Hver gang du har sparet 100.000 kr. op, bliver du nedsat i din ydelse. I tidlig pension er det først, hvis man har sparet to millioner kroner op.

Peter Hummelgaard påpeger, at det kun er de første år af ordningen, at mange efterlønsberettigede vil have fordel af at vælge Arne-ordningen. Foto: Ernst van Norde

- Men hvorfor skal det ligefrem være en økonomisk fordel at gå på den nye ordning?

- Det er fordi vi mener, at når man har været mange år på arbejdsmarkedet i hårde og opslidende job, og har beholdt sin efterlønsret, så skal synes vi ikke man skal stilles dårligere, fordi man ikke var klar over at vi ville komme og lave en ordning, der ville sikre folk. Det er kun en mulighed. Ingen blive tvunget til det.

- Jeres posterboy Arne Juhl forventer at droppe efterlønnen. Er jeres udspil skræddersyet sådan, at han i hvert fald ikke skulle brokke sig i medierne?

- Nej, det ville være at gå for vidt at konkludere. Der er en helt konkret udfordring i, at nogen har beholdt deres efterlønsret og samtidig har ret til tidlig pension. Vi mener, det er rimeligt, at folk kan vælge selv, siger beskæftigelsesminister.

