Eftersøgt Britta købte hus i Sydafrika

Den svindelmistænkte Britta Nielsen købte et hus i Sydafrika, mens hun var internationalt eftersøgt, skriver TV2

Mens de danske myndigheder forsøgte at finde frem til den 64-årige Britta Nielsen, så købte hun et hus i Sydafrika med sin søn.

Huset på 180 kvadratmeter kostede angiveligt en million kroner og blev købt i begyndelsen af oktober sidste år, skriver TV2 på baggrund af dokumenter fra sydafrikanske myndigheder og kilder i området

Britta Nielsen har angiveligt købt huset sammen med sin søn, Jimmy Hayat, som er sigtet for groft hæleri i den store svindelsag fra Socialstyrelsen.

Huset ligger et stenkast fra havet i den sydafrikanske by Southbroom, som angiveligt har nogle af de højste kvadratmeterpriser på kyststrækningen syd for storbyen Durban.

- En moderne og eksklusiv ejendom på en fin adresse, skriver den lokale ejendomsmægler om huset ifølge TV2.

64-årige Britta Nielsen er sigtet for at have svindlet for mindst 111 millioner kroner gennem sit arbejde som betroet medarbejder i Socialstyrelsen.

Pengene til huset i Sydafrika kom fra Danmark, erkender Britta Nielsen overfor de sydafrikanske myndigheder ifølge TV2.

Bagmandspolitiet mener, at Britta Nielsen har overført omkring ni millioner kroner fra Danmark til konti i Sydafrika i perioden 2006-2018.

I alt nåede Britta Nielsen ifølge sigtelserne at foretage mindst 272 ulovlige transaktioner i årene fra 2002 og frem til 2018. Hun havde blandt andet adgang til styrelsens mest vitale systemer hjemmefra.

Britta Nielsen sidder i øjeblikket varetægtsfængslet for bedrageri af særlig grov beskaffenhed, der straffes med op til otte års fængsel.

Hendes tre børn, Samina, Jamilla og Jimmy Hayat samt svigersønnen Kian Mirzada er sigtet for groft hæleri, der kan give op til seks års fængsel.

Britta Nielsen sygemeldte sig fra jobbet i Socialstyrelsen i begyndelsen af september, og lørdag den 22. september kl. 22.40 lettede hun fra Zürich med et fly til Johannesburg i Sydafrika.

Britta Nielsen blev politianmeldt 25. september 2018 – mistænkt for groft underslæb.

Ekstra Bladet har afsløret, at Britta Nielsen har investeret millioner af kroner i safariejendomme og jordbesiddelse i Sydafrika med sin søn.

De har desuden købt mindst to firehjulstrækkere i Sydafrika og en i Danmark. Derudover har Britta Nielsen købt diamanter og dyre guldsmykker i landet.

Den 64-årige Britta Nielsen blev anholdt i en lejlighed i Sydafrika 5. november.

De medsigtede nægter sig skyldige, mens det fortsat er uvist, hvordan Britta Nielsen forholder sig til anklagerne.