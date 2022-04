Eks-DF'ere ændrer mening og trækker støtte til Lynetteholmen

Seks udbrydere fra Dansk Folkeparti trækker deres støtte til det storstilede byggeprojekt Lynetteholmen.

Det er, selv om de alle stemte for projektet i 2021. Det skriver Berlingske.

Der tale om de tidligere DF-medlemmer Hans Kristian Skibby, Bent Bøgsted, Liselott Blixt, Lise Bech, Karina Adsbøl og Marie Krarup.

De har alle forladt partiet, efter at Morten Messerschmidt (DF) vandt kampen om at blive partiformand.

Hans Kristian Skibby siger til avisen, at han 'måtte pligtskyldigt forfølge det, der var flertallets holdning i DF'.

- Jeg mente selv, man skulle sige nej til Lynetteholm, men det var der ikke flertal for, siger Skibby, der taler på vegne af de seks tidligere DF'ere.

Modstanden skyldes de miljømæssige konsekvenser, byggeprojektet har medført. Men også økonomien i det samlede projekt med byggeri af øen, metro, Østlig Ringvej og byudvikling, skriver Berlingske.

Lynetteholmen er et storstilet byggeprojekt i København. Det skal udgøres af en kunstig halvø, der skal ligge nord for Refshaleøen.

Den ventes at være færdig omkring 2070. Den skal efter planen blandt andet huse 35.000 indbyggere.

Projektet blev allerede præsenteret i 2018. Dengang var det Venstre, De Konservative og Liberal Alliance, der sad i regering.

Projektet har dog ført kritik med sig.

Torsdag forholdte flere partier sig stærkt kritisk til regeringens håndtering af en henvendelse fra Sverige om at stoppe dumping af slam under anlæggelsen af Lynetteholmen.

Det centrale problem er et kritisk brev fra Sveriges tidligere miljøminister, som ikke blev forelagt Folketinget. Ifølge Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, er der flertal for at give en 'næse' - altså udtale kritik af miljøminister Lea Wermelin (S).

Hun sagde på og efter et samråd torsdag, at ansvaret reelt ligger hos transportministeren.