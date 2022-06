Eks-DF'ere bejlere allerede til Støjberg

Få timer efter, at Inger Støjberg har løftet sløret for sit parti, sender tidligere DF'ere lange øjne mod hende

Torsdag morgen har Inger Støjberg endeligt meldt ud, at hun starter et politiske parti, der hedder Danmarksdemokraterne.

Og allerede inden at den første kop morgenkaffe er kold, lufter en stribe tidligere medlemmer af Dansk Folkeparti muligheden for at melde sig ind.

Der er tale om de afhoppere, der forlod Dansk Folkepartis folketingsgruppe efter formandsopgøret, hvor Morten Messerschmidt blev valgt, og de efterfølgende hårde konflikter i gruppen.

Gæs og gaser

Den tidligere socialordfører for Dansk Folkeparti, Karina Adsbøl, siger til Ekstra Bladet:

- Jeg kan sagtens se mig selv i et parti, der har fokus på vækst i hele Danmark. Og så er det jo ingen hemmelighed, at jeg går meget op i social- og handicapområdet.

- Min politiske fremtid er stadig uvis. Men vi skal have en drøftelse i vores fællesskab, Gæs og Gaser (afhopperne fra DF red.), og så må vi se, hvad fremtiden bringer.

Lise Bech er så glad for nyheden, at hun til TV2 siger, at hun allerede har sendt en vælgererklæring afsted.

- Jeg har jo fået henvendelser fra andre partier, da jeg forlod DF, som jeg ikke kunne se mig selv i. Så hvis jeg skulle ende med at stille op, bliver det for Danmarksdemokraterne, siger hun.

Også tidligere sundhedsordfører Liselott Blixt holder døren åben, siger hun til Ritzau.

- Jeg skal lige tale med hende for at finde ud af, om vi kan se hinanden som partnere.

Og den tidligere Dansk Folkeparti-profil Hans Kristian Skibby siger til B.T., at han er mere end interesseret i at være i Danmarksdemokraterne.

- Nu skal partiet lige dannes først, så jeg kan ikke sige, at jeg er nyt medlem. Men det er nok ikke helt forkert skudt ved siden af, hvis man siger, at jeg er meget interesseret.

Bent Bøgsted kan 'sagtens' se sig selv som medlem, siger han til Ritzau.

Tulles tango

Dansk Folkepartis tidligere formand - og fortsat medlem af partiet - Kristian Thulesen Dahl har endnu ikke sagt noget om Inger Støjbergs nye parti og en mulig fremtid i det.

De to har siden han var formand ellers danset politisk enormt tæt. Først da Kristian Thulesen Dahl havde et håb om, at hun meldte sig ind i Dansk Folkeparti og tilførte det alt det stjernestøv, hun ville kunne give.

Og siden har de to dannet parløb i valgkampen omkring forsvarsforbeholdet, hvor han førte kampagne med hende uden om Dansk Folkeparti. På Folkemødet fortalte han, at ikke genopstiller for Danske Folkeparti. Men ville ikke afvise, at han kunne stille op for et andet parti.

Bang bliver

En af de navne i Venstre, der i løbet af de sidste år har været nævnt som mulige Inger-disciple, er Preben Bang Henriksen. Men Venstres retsordfører er ikke på vej over i Danmarksdemokraterne.- Jeg er Venstremand ind til benet. Og jeg skal ingen steder, siger han til Ekstra Bladet.

