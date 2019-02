Eks-minister: Danmark lukker ned

Højredrejningen i den danske udlændinge politik har nået et punkt, hvor den truer selve vores lands økonomi og værdigrundlag.

Sådan lyder det i et debatindlæg fra tidligere Venstres-minister Birthe Rønn Hornbech, som igennem weekenden har tiltrukket sig en del opmærksomhed.

'Ønsker vi virkelig at lukke Danmark ned? Og skal det fejres med lagkage?,' slutter indlægget, som bliver bragt af Jyllands-Posten.

'Det virker, som om det er blevet en personlig sag for Folketingets flertal at gøre livet så surt som muligt for de medborgere, der er født i andre lande, eller som har en anden tro end flertallets,' skriver hun endvidere.

Hul i hovedet

Hendes hovedpointe er, at den nye strammere kurs, hvor alle udlændinge som udgangspunkt skal smides ud, skader integrationen. Den sender mennesker på sidelinjen og medfører ikke noget godt, når de alligevel for de manges vedkommende skal blive her i landet, da det ikke er muligt at udvise dem til hjemlandet.

'At de bliver menneskeligt ødelagt, mere end de er i forvejen, siger sig selv. Alt til skade for os alle. For de færreste kan udsendes, men forbliver i Danmark uden integration og på offentlig forsørgelse. Det er ganske enkelt hul i hovedet,' skriver Birthe Rønn, der var udlændinge- og integrationsminister i årene 2007-2011.

Men det er er ikke kun Birthe Rønn Hornbech, der over weekenden har foretaget indspark i udlændingedebatten med henvisning til ordentlighed, og hvad der egentlig er i Danmarks langsigtede interesse.

Uudholdeligt

På Fyn smider Svendborgs tidligere socialdemokratiske borgmester Curt Sørensen (2009-2013) sit partikort i protest.

'Partiets støtte til den ene udlændingestramning efter den anden er uudholdelig for mig. Jeg vil ikke stå på mål for partiets politik på det område. Så nu ved I det,' skriver han på Facebook.

Over for fyens.dk uddyber Curt Sørensen sin beslutning.

- Jeg bliver jo rigtig ofte spurgt af folk, hvordan jeg kan forsvare de her stramninger, og om jeg virkelig mener sådan. Og der siger jeg jo, at det gør jeg ikke, og jeg skriver det også i debattråde med folketingspolitikere, der så siger til mig, hvorfor jeg ikke holder det inden døre?

- Siger du, at folketingspolitikere beder dig rette ind og ikke ytre din uenighed med partiets linje offentligt? spørger avisen.

- Ja, der er meget af det tryk der, det kan jeg love dig for. Det er der i alle partier. Men det behøver jeg ikke at forsvare mere nu, siger Curt Sørensen.