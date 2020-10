Eks-minister rystet efter TV2-besked

TV2 ville fjerne tidligere minister Christian Friis Bach fra skærmen, efter at en politisk kommentator havde viderebragt rygter om sex-krænkelser. Friis Bach afviser rygter og er rystet over behandling

- Det er stort set umuligt at forsvare sig.

Sådan skriver tidligere minister for udviklingsbistand for De Radikale, Christian Friis Bach, på Facebook efter, at rygter om sex-krænkelser var ved få ham udelukket fra deltagelse i Go' Morgen Danmark på TV2 i går.

Redaktøren på programmet havde fået rygtet hvisket i øret af en unavngiven politisk kommentator, og derfor turde TV2 ikke have ham på skærmen, skriver han.

- Kort før jeg skulle på, kom redaktøren hen til mig. Hun fortalte, at de desværre ikke kunne bruge mig og bringe indslaget, fordi en politisk kommentator lige havde fortalt, at der var rygter om, at jeg blev fyret fra Dansk Flygtningehjælp på grund af seksuelle krænkelser, skriver han.

Dømt ude på stedet

- Jeg blev dømt ude på stedet, og blev virkeligt rystet. Det er første gang, jeg hører om beskyldningen direkte, men jeg har fornemmet siden fyringen, at der var noget galt. At døre pludseligt blev lukket.

Friis Bach afviser rygterne om krænkelser:

- Jeg vil starte med at sige, så klart som jeg kan, at jeg ikke blev fyret fra Dansk Flygtningehjælp eller er stoppet noget andet sted på grund af seksuelle krænkelser, overgreb eller sexistiske udtalelser.

- Men det er stort set umuligt at forsvare sig, skriver han.

Efter en snak med redaktøren, endte eks-ministeren dog med at kunne medvirke i programmet. Han skulle dog forholde sig til rygterne på skærmen, hvilket han i sit Facebook-opslag takker for at få muligheden for, så han kunne benægte.

- Jeg fik en chance for at forsvare mig, det er der mange, der ikke får, skriver han.

Han skriver også, at han og hustruen havde et åbent forhold en overgang, hvor det var tilladt at flirte med andre. Og han opfordrer alle til at henvende sig, hvis han har overskredet andres grænser.

Læs hele opslaget herunder ...