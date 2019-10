Eks-minister skal være direktør

Tidligere klima- og energiminister skal være direktør for tænketank

Den tidligere Venstre-minister Lykke Friis skal ikke længere dække Tyskland som korrespondent for Berlingske.

Fremover skal hun være direktør i Tænketanken EUROPA.

Det oplyser tænketanken i en pressemeddelelse.

- Vi skal have debatten om Danmark i Europa øverst på dagsordenen og helt ud i stuerne. Det er Lykke Friis den rigtige til at sikre, siger administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen, DI.

CO-industri og DI stiftede i fællesskab tænketanken i 2013. Dens formål er at gøre den europapolitiske debat mere relevant for danskerne.

Se også: Tidligere minister har fået nyt job: En ungdomsdrøm

Lykke Friis har en ph.d. i international politik og har markeret sig som en af Danmarks førende forskere i EU. Fra 2009-2011 var hun klima- og energiminister fra 2009-2011 og fra 2011-2013 medlem af Folketinget for Venstre.

Sammen med Sveriges tidligere statsminister Carl Bildt og formanden for det udenrigspolitiske nævn i forbundsdagen, Norbert Röttgen, udgør hun formandskabet i den anerkendte europæiske tænketank European Council on Foreign Relations (ECFR).

Selv er 49-årige Lykke Friis ikke i tvivl om, at hendes nye arbejdsgiver kan udnytte de relationer.

– Jeg ser store perspektiver i, at Tænketanken EUROPA kan nyde godt af dette europæiske samarbejde. I en tid, hvor Europa i stigende grad udfordres af blandt andet Kina og USA, er der i den grad brug for, at også tænketanke styrker samarbejdet, udtaler Friis i pressemeddelsen.

Lykke Friis tiltræder stillingen 1. december.