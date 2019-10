Eks-politiker dømt for rufferi: Nu arrangerer han gangbangs i sit eget soveværelse

En betinget fængselsdom har ikke afskrækket Per Zeidler fra at arrangere gangbangs. Tværtimod er han angiveligt aldrig stoppet, afslører nye tv-optagelser på Kanal 5

Tidligere folketingskandidat og byrådsmedlem i Syddjurs Kommune Per Zeidler blev landskendt, da han i 2017 blev afsløret i at deltage i og være med til at arrangere såkaldte gangbangs, altså sexorgier, og tjene penge på det - alt sammen mens han skulle have været til møder i byrådets familieudvalg.

I foråret faldt hammeren, og Zeidler blev sammen med en 55-årig mand idømt et halvt års betinget fængsel for rufferi.

I retten indrømmede den forhenværende politiker at have arrangeret 73 gangbangs med en fortjeneste på 200.000 kroner.

Men Per Zeidler er tilsyneladende aldrig stoppet med at arrangere gruppeknald. Det kan Kanal 5 nu afsløre.

Per Zeidler er tidligere folketingskandidat for Liberal Alliance og stillede i 2017 op for Social Liberal Borgerliste til kommunalvalget. Foto: Discovery Networks Danmark

Hjem i soveværelset

Hvor gruppesex-seancerne tidligere blev afholdt i al hemmelighed i Ammitsbøl Forsamlingshus ved Vejle i Jylland, er de nu rykket helt ind i Per Zeidlers soveværelse på hjemmeadressen i Hadsund.

Her foregår det angiveligt helt lukket og med en samling mænd, han allerede kender og stoler på.

Per Zeidler anslår overfor Kanal 5s journalist, at han har arrangeret 'mindst halvanden hundrede' gangbangs i løbet af otte år. Video: Discovery Networks Danmark

- Jeg har en lukket mailgruppe på 125 mænd. Når jeg laver et arrangement, så skriver jeg ud til de her 125 mænd, fortæller Per Zeidler i programmet til en undercover-journalist, der udgiver sig for at ville deltage i løjerne.

Programmet vises onsdag 30. oktober.

Skulle udfylde menukort

I kølvandet på de første afsløringer i 2017 kunne Ekstra Bladet fortælle, hvordan pigerne inden møderne skulle udfylde menukort. Her skulle de blandt andet sætte kryds, hvis de var indforståede med eksempelvis: ’Sex m. kondom’, ’sprøjt i mund’, ’slug’, ’deep throat - sutte pik helt til roden’.

Tidligere politiker om orgier: - Absurd mange kvinder ville deltage

Ekstra Bladet var i den forbindelse i kontakt med flere kilder, som fortalte, at jo flere punkter der blev tjekket af, jo flere penge ville pigerne angiveligt få.

Således blev piger bedt om at udfylde, hvad de var til, og om de var til hård eller blid sex. Ekstra Bladet er tidligere kommet i besiddelse af to af de dokumenter, som Per Zeidler betegnede som ’stamdatablad’.

Per Zeidler Foto: Discovery Networks Danmark

Køb af armbånd

’Ved de GB vi afholder er der tillæg for sex uden kondom på 500 kr. Pr. Mand og 400 kr. For anal sex pr. Mand. Husk at det er helt op til dig, hvad du vil tilbyde til et GB.'

Zeidler tiltales for 109 gangbangs

Af dokumenterne fremgik det da også, at Per Zeidler ikke lagde skjul på, hvad det drejede sig om:

’Det er klart, at det handler om sex, og det handler om fisse og pik, der forenes på forskellige måder. Men optakten til det kan være meget forskellig, og også hvordan og hvor det holdes.’

’Et setup kunne være: Du har aftalt med mig, hvad for en type sex du er med på f.eks: oral sex, hvor du sutter med eller uden kondom', lød det videre.

Går under dæknavn

Per Zeidler har benyttet flere aliaser i sin tid som gangbang-arrangør, men har alligevel aldrig gjort meget for at skjule sin identitet. Eksempelvis dukkede han ifølge Aarhus Stiftstidende op til gangbang-events i en bil med påskriften 'Per Zeidler, Syddjurs' største politiker', og så har han haft kontakt med piger via den mailadresse, der er tilknyttet kommunen.

Unden Kanal 5's research er Per Zeidler gået under navnet 'Per Michael'. Video: Discovery Networks Danmark

Nordjyllands Politi efterforsker de nye oplysninger i sagen, oplyser man til Kanal 5.

Hvis han kendes skyldig igen, risikerer han at skulle afsone straffen på seks måneders fængsel fra sin tidligere dom plus eventuel tillægsstraf for ny kriminalitet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Per Zeidler, som siger, at han ikke har nogen kommentarer.

Programmet 'Afsløret' vises på Kanal 5 onsdag 30. oktober.

