Eks-vennen fra helvede

I dag forekommer det næsten uvirkeligt. Men hvis nogen skulle have glemt det, er det altså kun få år siden, at Jakob Ellemann-Jensen og Lars Løkke Rasmussen befandt sig i samme parti. Dengang betegnede de sig begge – uden så meget som et øjebliks betænkningstid – som værende ’blå’. Hovedfjenden var selvfølgelig pr. definition Socialdemokratiet.

I dag er virkeligheden den paradoksale, at Løkke meget vel kan blive lige præcis den faktor, der umuliggør Ellemanns (eller for den sags skyld Søren Papes) statsministerdrøm. Og at den tidligere Venstre-formand dermed baner vejen for, at Mette Frederiksen fortsætter som statsminister.

Det er den aparte situation, efter at Løkke i forbindelse med sin længe ventede lancering af sit nye parti, Moderaterne endegyldigt sprang ud som ’hverken/eller’-partileder – ikke rød, men heller ikke blå.

Løkke vil ikke på forhånd pege på en borgerlig statsminister. Og til overflod vil han direkte forhindre, at Ellemann eller Pape kommer til, hvis det er med en regering baseret på yderfløjen. Dermed går Løkke videre ad den kurs, han stak ud under valgkampen i 2019, da han som daværende V-formand til alle partifællers vantro pludselig begyndte at tale om et regeringssamarbejde med – indtil da – hovedfjenden, Socialdemokratiet.

I et interview med Berlingske forleden pindede Løkke pointen ud for selv de mest tungnemme: Som leder af Moderaterne vil han forhindre, at der dannes en blå regering, der baserer sig på mandater fra Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og måske et nyt Støjberg-parti.

Det store spørgsmål for Ellemann og Pape er nu, hvordan snittet skal lægges i forhold til Løkke i den valgkamp, der meget vel kan ligge kun få måneder ude i horisonten.

Skal Løkke og Moderaterne tales op? Eller ned? Måske bare høfligt ignoreres?

Der er meget forskellige holdninger til lige dén sag hos de to partier.

Hvor Venstre hælder til julelegen, at truslen fra Løkke reelt slet ikke eksisterer, er de konservative stemt for en mere krigerisk tilgang: De borgerlige vælgere skal indprentes, at ’en stemme på Løkke er en stemme på Mette’.

I toppen af begge partier er holdningen dog den, at Løkke er problemet, der bare ikke vil forsvinde – eks-vennen fra helvede, om man vil. Man er temmelig træt af at skulle forholde sig til en mand, hvis projekt kan komme til at spænde ben for de magtdrømme, der naturligvis næres både hos Venstre og de konservative.

Løkke forsvarer sig med, at han jo også er blankt afvisende, når det gælder en socialdemokratisk regering baseret på Enhedslistens stemmer.

Det ændrer imidlertid ikke på, at hans udmelding udgør et langt større problem for de gamle venner fra blå blok end for Mette Frederiksen.

Årsagen skal findes i vælgermatematikken: Selv om Løkke muligvis vil kunne trække nogle højrefløjs-radikale til sig, vil hans potentielle vælgersegment som udgangspunkt være borgerligt sindede. Med andre ord: De vælgere, som Moderaterne kan tiltrække, vil gå fra de blå partier.

Ikke at Moderaterne på nogen måde står prangende i de aktuelle meningsmålinger. Tværtimod ligger partiet og roder et stykke under spærregrænsen. Og selv om Løkke er kendt for at være en dygtig campaigner, tror de færreste på et valgresultat ret meget bedre end en fire-fem mandater.

Det er ikke mange. Men den djævelske logik for de blå partiledere er, at det meget vel kan være lige netop de mandater, som vil kunne sikre flertallet, der igen kunne give magten. For godt nok går det bedre for de borgerlige nu end for halvandet år siden, men selv de mest jubeloptimistiske i blå lejr erkender, at en mulig sejr bliver meget snæver – og at Løkkes mandater derfor bliver uomgængelige.

Som nævnt er man både i Venstre og hos de konservative flyforbandede over, at Løkke nu kaster grus i maskineriet.

Dog knytter man et vist håb til, at Løkke, når først valget er afholdt, før eller siden bliver tvunget til at renoncere på sin ultimative afvisning af en regering baseret på hele blå blok. I de to partier er man helt afklaret med, at der først skal lange og drøje forhandlinger til – måske over flere uger.

Venstre og de konservatives ræsonnement går på, at Løkke blive nødt til at indse, at han ikke har så meget at presse med. Man knytter forhåbningen til, at alternativet til en blå regering vil være en Mette Frederiksen-regering baseret på Enhedslisten. Og en sådan vil Løkke jo heller ikke kunne acceptere.

Og i den situation vil Løkke trods alt være tro mod sit borgerlige ophav. Men det er et fromt håb. Dybest set aner hverken Ellemann og Pape, hvad deres gamle allierede kan finde på.

Ét ved de dog med sikkerhed: Løkkes veje er uransagelige.