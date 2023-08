Eksminister forlader direktørjob for at uddanne sig til sygeplejerske

Eksminister Christine Antorini vil uddanne sig til sygeplejerske.

Det skriver hun på det sociale medie X, der tidligere hed Twitter.

- Det er både vigtigt og meningsfuldt, skriver 58-årige Antorini.

Tidligere onsdag meddelte det tidligere folketingsmedlem for Socialdemokratiet, at hun stoppede som direktør i Life, der er et videnskabeligt læringscenter ved Novo Nordisk.

- Det har været en virkelig svær beslutning at stoppe, men nu er Life Fonden kommet rigtig godt på vej, og derfor er det for mig et godt tidspunkt til at skifte til en ny karrierevej. Jeg vil med stor glæde følge fondens arbejde i fremtiden, siger Antorini i en pressemeddelelse fra Life.

Antorini er tidligere børne- og undervisningsminister (2011-2013) og undervisningsminister (2013-2015).

Hun takkede af i dansk politik i 2018 for at begynde i jobbet som direktør i Life. Det skete med under et år til folketingsvalget i 2019.

Antorini har siddet i Folketinget i flere perioder. Første gang var i 1998 til 1999. Dengang var hun medlem af SF. Da hun blev valgt ind i Folketinget igen i 2005, var det som socialdemokrat.

Som undervisningsminister stod hun blandt andet bag den udskældte folkeskolereform.

Antorini er også kendt som tidligere vært på DR2's program Deadline.

Ny direktør hos Life bliver Stefan Hermann. Han begynder 1. oktober og kommer fra en stilling som rektor for Københavns Professionshøjskole. /ritzau/