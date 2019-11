Ekspert: 24syv-slagtning bryder EU-lov

Den dybt indviklede beregning fra Radio og tv-nævnet, som kostede Radio 24syv tilværelsen i æteren, får ny kraftig kritik.

Det sker på dagen, hvor fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S) mødes med medieordførerne for at diskutere den videre færd i den efterhånden betændte sag.

Denne gang er kritikken juridisk og går på, at den metode som Radio og tv-nævnet har anvendt til at vurdere økonomien i de tre bud på DAB-kanalen (Loud, 24syv og DK4) ifølge en ekspert kan stride imod EU's regler om gennemsigtighed.

- Det er min klare opfattelse, at det strider med EU-rettens principper for gennemsigtighed. Reglerne er netop lavet, så man ikke har mulighed for at regne baglæns. I det konkrete tilfælde ser det endda ud til, at nævnet kan vælge vinderen af udbuddet efter at have læst ansøgningerne, alene ud fra hvordan nævnet fastlægger hældningsgraden. Det er efter min klare vurdering i strid med EU-retten, udtaler Carina Risvig Hamer, lektor i udbudsret ved Syddansk Universitet, til Berlingske.

Hun henviser til, at det først i sidste øjeblik blev fastlagt, hvad den økonomiske bundgrænse var i konkurrencen om sendetilladelsen.

Ikke på min vagt

Denne nedre grænse blev først fastlagt 22. oktober. Det var den dag Loud løb med sejren og 24syv blev slagtet.

Flere eksperter har anfægtet denne metode, fordi den reelt giver nævnet muligheden for at bestemme vinderen.

Det er ligelgedes blevet kritiseret, at radiobyderne ikke fik oplysninger om bundgrænsen inden de bød, sådan at de havde mulighed for at forholde sig til den.

Medieordfører Jens Rohde (R) vil ikke finde sig i, at Radio og tv-nævnet ikke har overholdt reglerne.

- Man bryder helt grundlæggende med de EU-principper i denne sag, og det skal man ikke gøre, mens jeg sidder i lokalet, siger han til Berlingske.

Ekstra Bladet beskrev tidligt, at matematikken var udbuddet halter.

