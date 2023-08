Ekspert: Blasfemiparagraffen bliver genindført

Regeringen skruer tiden tilbage og genindfører blasfemiparagraffen.

Bare med andre ord og i en ny indpakning.

Det mener Frederik Waage, der er professor ved juridisk institut på Syddansk Universitet, til Ekstra Bladet.

- Det er en moderniseret udgave af blasfemipragraffen.

Juraprofessor Frederik Waage mener, at regeringens lovindgreb mod koran-afbrændinger er en genindførsel af blasfemiparagraffen. Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

- Det er ikke de samme ord, der bliver brugt, men i realiteten var det kun bogafbrændinger, der var tilbage, dengang vi havde blasfemiparagraffen. Derfor er det en genindførelse af retstilstanden, som blasfemiparagraffen var.

Blasfemiparagraffen blev afskaffet i 2017. Det betød, at danske domstole ikke længere kunne dømme folk for at have krænket en religion.

Må ikke stikkes

Lytter man til Frederik Waage, er Koranen også så godt som sikret, hvis man følger regeringens forslag.

For står det til SVM-regeringen, skal det være forbudt at brænde Koranen i offentligheden.

Men det stopper ikke der.

Det skal også være forbudt at sparke til den, smide den i skraldespanden, stikke den med en kniv osv.

Koranen er safe

For ifølge regeringen skal utilbørlig behandling af Koranen - og andre religiøse genstande - være forbudt.

- Det, som man skal lægge i de ord, er, at man skal opføre sig ordentligt, når man holder Koranen i hånden. Jeg har svært ved at se, at der er særlig mange krænkende ting, som man kan gøre ved Koranen, mener Frederik Waage.

- Koranen er safe nu.

Lars Løkke Rasmussen vil ikke sige, om det var en fejl at afskaffe blasfemiparagraffen. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Koran-kovending

Ekstra Bladet spurgte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), som selv var med til at afskaffe blasfemiparagraffen, om han virkelig skulle have afskaffet den.

- Havde vi stået her i dag, hvis ikke du havde afskaffet blasfemiparagraffen?

- Det skal jeg ikke kunne sige med sikkerhed, udtaler Lars Løkke til Ekstra Bladet.

- Var det en fejl at afskaffe den?

- Nu laver vi dette her.

