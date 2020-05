Ekspert: De oversælger test-strategi

Regeringens store test-strategi, hvor op til 10.000 mennesker dagligt kan testes for corona i 16 store test-telte rundt omkring i landet, ser ud til at være oversolgt.

Sådan lyder vurderingen fra professor på Københavns Universitet og ekspert i immunsystemer, Jan Pravsgaard Christensen.

Han hæfter sig ved, at Statens Serum Institut stadig ikke kan sige noget om effekten af strategien, der blev annonceret den 21. april.

Flere fejlkilder

Meningen er, at teste 10.000 personer dagligt i testcentrene for på den måde at kunne opspore smittekæder, som før ville være gået under radaren, da man kun testede folk, der var åbenlyst syge.

Men teststrategiens konstruktion rummer flere fejlkilder, mener professoren.

- Jeg hæfter mig ved, at Seruminstituttet endnu engang ikke kan regne på effekten af den nye store nye teststrategi.

- De føler sig ikke sikre på, hvad man kan bruge den strategi til, og jeg tror, at man er i gang med at oversælge effekten af det, siger Jan Pravsgaard Christensen.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Tvang er bedre

Han mener, at man i højere grad skal tvinge folk til at blive testet i stedet for at lade folk selv troppe op.

- Det vil være meget mere effektivt at tvinge et repræsentativt udsnit af befolkningen til at lade sig teste. Det der med at folk selv kan henvende sig, det fanger ikke alle. Det er ikke alle, der vil tage turen til et testcenter og lade sig teste for sygdom, påpeger han.

Han medgiver dog, at det er bedre at teste folk, frem for ikke at gøre det.

Men det giver bare ikke noget specielt præcist billede af coronaens udbredelse i samfundet.

- Det vil nok kunne opspore nogle smittekæder, man ikke havde fanget, hvis man ingenting foretog sig. Men det er ikke så effektivt, siger Jan Pravsgaard Christensen.