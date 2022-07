Ekspert: Den går ikke Prehn

Fødevareminister Rasmus Prehn forsøger to år efter, at han spiste en middag med en journalist på det offentliges regning, at holde navnet hemmeligt ved nu at betale regningen selv.

Men den går ikke, vurderer ekspert i offentlighedsloven og forskningschef emeritus ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Oluf Jørgensen.

- Når staten betaler en restaurantregning for en politiker, må det oplyses, hvem der har nydt godt af betalingen. Oplysningen giver mulighed for kontrol fra revisionen og for offentlig kontrol ved aktindsigt, skriver han til Ekstra Bladet.

Falsk navn

Der er tale om en middag på restauranten Undici den 10. juni 2020. Den lod Rasmus Prehn, der på det tidspunkt af udviklingsminister, staten betale.

På kvitteringen, som Ekstra Bladet har fået udleveret efter en aktindsigt, havde Rasmus Prehn skrevet, at middagen var med journalisten Søren Wormslev. Men det har Søren Wormslev blankt afvist.

Kvitteringen, hvor Rasmus Prehn tydeligt i egen hånd har skrevet Søren Wormslevs navn på

Rasmus Prehn kan ikke forklare, hvorfor han skrev Søren Wormslevs navn på bilaget. Men siger til Ekstra Bladet, at han godt kan huske, hvem han spiste med, og at han husker, at det var fagligt relevant.

Hvem det var, vil Prehn dog ikke ud med, sagde han til Ekstra Bladet onsdag:

- Jeg har ikke synes, at det var rimeligt, at journalisterne skulle eksponeres. Derfor betaler jeg også pengene tilbage for denne her middag.

Så hvis du betaler pengene tilbage, så håber du på at skjule, hvem det var?

- Det er i hvert fald det, der er min intention.

Den går ikke

Oluf Jørgensen vurderer dog ikke, at det er en farbar vej for Rasmus Prehn.

- Når Rasmus Prehn for to år siden valgte at lade staten betale regningen, må kravet om oplysning gælde ham. Regningen har i to år været en statslig udgift og dermed omfattet af aktindsigt, skriver Oluf Jørgensen.

Han peger også på, at når Rasmus Prehn valgte at lade staten betale i to år, så var det intentionen. Og den kan man ikke ændre to år på bagkant.

- Det er kun på grund af aktindsigt, at det viser sig, at Prehn har oplyst et falsk navn. Det var Prehns mening, at staten skulle betale for personen, der deltog. Og Prehns egenbetaling efter afsløringen bør ikke fritage ham for at oplyse det korrekte navn på personen, skriver Oluf Jørgensen.

Middage med journalister

Ekstra Bladet har afdækket, hvordan Rasmus Prehn i adskillige tilfælde har ladet staten betale for middage med journalister med sit ministerkort. Og hvordan han i adskillige tilfælde efterfølgende har måtte tilbagebetale hele eller dele af regningen, fordi den alligevel ikke gik.

Blandt andre har Rasmus Prehn betalt for middag flere gange med B.T.'s debatredaktør Sanne Fahnøe og mindst en enkelt gang med politisk kommentator Hans Engell.