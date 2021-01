Ekspert: Der er langt fra myndighedernes rådgivning

Tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen mener, at der har været langt fra myndighedernes rådgivning til politiske beslutninger under coronakrisen i foråret

Regeringen får hård kritik i ny rapport fra ekspertgruppe. Og det med rette, mener tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen Else Smith.

- De har jo lyttet til rådgivningen. Men som fagperson ser det ud til, at man virkelig er gået meget længere, end man er blevet rådgivet.

- Og der er problemet så, at man kommunikerer det ud, som om der er overensstemmelse mellem rådgivningen og beslutningerne, siger hun.

Else Smith har læst rapportens niende kapitel, der handler om beslutningen om at lukke Danmark ned 11. marts.

Fejlagtig kommunikation

Hun mener, at det er problematisk, at regeringen har givet udtryk for, at de traf beslutninger på baggrund af myndighedernes anbefalinger, selvom det i høj grad ikke var tilfældet.

- Det er utvivlsomt et problem. Åbenhed og ærlighed er vigtigt og en forventning i befolkningen. Når det så er sagt, så tror jeg ikke, at det er alle i befolkningen, der er lige ophidsede over den her rapport. Den brede befolkning synes at bakke op.

Hun har selv haft indtrykket, at regeringen havde fulgt myndighederne mere, end det lader til, den har.

- Det er klart, at det er politisk legitimt, at man vælger at gøre, hvad man gør. Det er jo politiske beslutninger. Men jeg fik det indtryk, og det er også det rapporten kritiserer, at det skete med afsæt og rådgivning i det faglige. Det gjorde det jo så ikke.

Else Smith er tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen. Arkivfoto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

Statsministeriet skabte skræmmebillede

I rapporten springer det den tidligere direktør i øjnene, at Statsministeriet flere gange har trukket i trådene i forbindelse med nedlukningen.

- Man kan se, at beslutningerne bliver truffet på nogle særlige høje niveauer, og meget kommer fra Statsministeriets departementschef (Barbara Bertelsen, red.).

Hun mener, at Statsministeriet brugte de tilstande, der på daværende tidspunkt var i Italien, i kommunikationen til de andre ministerier.

- Departementschefen i Statsministeriet nævner Italien, jeg ved ikke hvor mange gange, i sine mails. Hele tiden. Det ser ud til, at man har været meget bange for det udfald, og departementschefen bruger det nærmest som et skræmmebillede over for de andre ministerier. Det bliver virkelig styret fra Statsministeriet.

Else Smith er til gengæld overrasket over den måde, rapporten fremlægger kritikken af regeringen.

- Jeg troede faktisk ikke på det, da jeg læste det. Det er virkelig klar tale, og det, synes jeg, er bare virkelig rart.

