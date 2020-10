Ekspert: Frank Jensen opfører sig som seriekrænker

Igennem flere år har det tilsyneladende været svært for Frank Jensen at holde snittene for sig selv.

Julen er glædens tid, men under julefrokoster i 2004 og 2011 var Frank Jensen for glad for det modsatte køn, og det blev beskrevet i flere medier, hvordan overborgmesteren krænkede flere kvinder med utilstedelig opførsel.

I fredags stod to kvinder frem i Jyllands-Posten og fortalte om yderligere to sager.

Tegner sig et mønster

Men det er ikke kun enkeltsagerne, der er vigtige. Det er mønsteret i sagerne, mener to kvinder, der i fredags stod frem i Jyllands-Posten.

De bliver bakket op af kønsforsker Christian Groes fra Roskilde Universitet, RUC, da han fik fremlagt sagen af Jyllands-Posten.

Han beskriver, hvordan magt kan give en oplevelse af at være urørlig.

Og fordi Frank Jensens krænkelser fra fortiden tilsyneladende ikke har haft konsekvenser for overborgmesteren, forsætter han i samme spor på tværs af relationer, år og situationer, lyder det fra Christian Groes.

Og det er netop mønsteret, der afspejler sig i Frank Jensens portefølje af krænkelser, som vækker opsigt, mener Christian Groes.

- Der er et mønster i hans adfærd, som vender tilbage. Så kan der være forskellige grader af alvor i det, han gør. Men han misbruger i hvert fald sin magt.

- Der er hver gang et ulige magtforhold imellem ham og vedkommende. Når han afvises, fortsætter han, og det holder ham ikke tilbage, at andre har påpeget hans upassende adfærd, siger Christian Groes til Jyllands Posten.

Seriekrænkeren Frank

I både 2004 og 2011 var der ledelsesmæssigt efterspil i Frank Jensens krænkende adfærd til julefrokoster.

Krænkere i Socialdemokratiet Offentligt kendte krænkelser i Socialdemokratiet Frank Jensen (2004) Jeppe Kofod (2008) Carsten Hansen (2011) Frank Jensen (2011) Frank Jensen (2012) Lasse Quvang (2017) Frank Jensen (2017) Kilde: Ekstra Bladet, Jyllands-Posten, Se & Hør Vis mere Luk

Men det stoppede ikke socialdemokratiets næstformand, der har haft svært ved at navigere hos det modsatte køn uden at træde over grænsen.

- Det er sådan, man definerer en seriekrænker, og det kendetegner ofte dem, som samtidig bliver korrumperede af at stige i graderne og få mere og mere magt, siger Christian Groes.

Undskylder på socialt medie

Efter en række beskyldninger rettet mod Frank Jensen har toppolitikeren skrevet et opslag på Facebook, hvor han undskylder for krænkelserne.

'Jeg har indkaldt til møde i morgen på Rådhuset for mine partifæller i BR-gruppen, Socialdemokratiet i Københavns forretningsudvalg og kredsformænd for at få talt den aktuelle situation igennem. Som jeg også skrev i går, er jeg forfærdelig ked af den situation, jeg har skabt'.

'Jeg tager ansvaret fuldt og helt på mig. Og jeg vil gerne give jer alle min uforbeholdne undskyldning – dette gælder mine partifæller, men i særdeleshed de personer, som jeg med min adfærd har krænket. Efter mødet med mine partifæller vil jeg gerne tale med pressen', skriver overborgmesteren.

