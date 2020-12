Ekspert: Jeppe Bruus' coronatal er 30 gange for højt

600.000 danskere er i risiko for at dø af corona og mange flere i risiko for at få alvorlige følger, lød det i sidste uge fra Folketingets talerstol, da Jeppe Bruus (S) skulle forsvare behandlingen af mink-sagen.

Tallet 600.000 kommer fra Sundhedsstyrelsen og dækker over, hvor mange der er i risikogruppen, men at samtlige af denne gruppe skulle dø af corona er ifølge eksperter utænkeligt.

- Det er vigtigt ikke at skræmme danskerne. En vaccine er forestående, og jeg synes, at vi begynder at se lyset for enden af tunnellen, siger Lone Simonsen, der er professor ved Roskilde Universitet og forsker i pandemier og epidemiologi.

Dommedags-scenarie: 20.000

Lone Simonsen har regnet på, hvor mange der i det værst tænkelige scenarie ville dø af corona i Danmark, og hendes tal er langt fra de 600.000.

- Jeg har regnet ud, hvor mange dødsfald der kunne have været sket i Danmark, hvis vi ikke gjorde noget. Hvis vi simpelthen bare lod virussen køre, så kunne der ske 20.000 dødsfald. Det er det værst tænkelige scenarie, hvis man ikke gjorde noget, siger hun.

- Så dommedags-scenariet i Danmark, det er 20.000?

- Ja, i yderste potens hvis man ikke gjorde noget for at stoppe virussen, siger Lone Simonsen.

30 gange så stort

Tallet, der blev udtalt fra Folketingets talerstol, er altså 30 gange så stort, som det Lone Simonsen regner sig frem til - hvis man ikke tager nogle foranstaltninger i forhold til corona.

Der kom inden Jeppe Bruus' udtalelse fra Folketingets talerstol ifølge Lone Simonsen en rapport fra Sundhedsstyrelsen, der pegede på en risikogruppe på omkring 600.000 i Danmark, men at samtlige i denne gruppe skulle dø, er ifølge hende utænkeligt.

- Det lyder som om, at der er 600.000, der kommer til at dø. Det passer ikke. Der er en gruppe af 600.000, der er i højrisiko, men det er utænkeligt at 600.000 danskere skulle dø af corona.

- Tilliden til regeringen er faldet

Den Socialdemokratiske overdrivelse får i sig selv ikke store konsekvenser i forhold til befolkningens tillid til regeringen, men tilliden er i kølvandet på mink-sagen allerede faldet.

Sådan lyder vurderingen fra Michael Bang Petersen fra Aarhus Universitet, der forsker i, hvordan befolkningens tillid og bekymring udvikler sig under corona.

- Overordnet set er min vurdering, at det her gør ikke den store forskel. Tilliden til sundhedsmyndighederne er stadig intakt, men vi har set et fald i tilliden til regeringen. Det ser vi omkring mink-sagen. Det er min forventning, at det er det, der har udløst faldet. Også den efterfølgende politiske debat.

Præcise og korrekte udmeldinger er ifølge Michael Bang Petersen vigtige netop nu, for at det er klart for befolkningen, hvad den reelle konsekvens er, hvis man ikke følger anbefalingerne.

- Det er vigtigt at være helt præcis omkring problemets størrelse, og hvad der præcist er udfordringen. Der er det klart, at der skal man ikke snyde på vippen.

Jeppe Bruus forklarede efter sin udtalelse fra Folketingets talerstol per sms til Ekstra Bladet, at der var tale om en fortalelse.

'Jeg kan se, at jeg skulle have været mere præcis og sagt, at cirka 600.000 danskere risikerer at blive alvorligt syge af covid-19,' skriver han.

