Ekspert-kritik af Mettes coronaplan: Fortæl os den ubehagelige sandhed

Af frygt for at skabe panik tilbageholder regeringen sandheden om den mulige trussel, som en corona-epidemi udgør mod det danske samfund.

Derfor bliver statsminister Mette Frederiksens (S) og sundhedsmyndighedernes anbefalinger af mange opfattet som en overreaktion. Men dermed risikerer regeringens kommunikationsstrategi at slå fatalt fejl.

Det fastslår professor, Michael Bang Petersen, fra Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.

Han forudser på baggrund af tal fra WHO, USA, Kina og Storbritannien, at en corona-epidemi allerede i midten af maj kan få det danske sundhedsvæsen til at bryde sammen i mangel på behandlingsmuligheder og sengepladser på hospitalerne.

– Regeringen skal fortælle ærligt om de allermest ubehagelige sandheder og værst mulige scenarier ved en coronaepidemi. Ellers tager danskerne ikke advarslerne alvorligt nok. Og vi skal ikke være bekymret for panik. Folk kan håndtere det, siger han.

– Først når folk forstår, hvor alvorlig truslen er, så begynder vi på grund af smitterisikoen automatisk at opføre os mere fornuftigt i forhold til at smitte andre, eller undgå selv at blive smittet, forklarer Michael Bang Petersen med henvisning til sin forskning i psykologisk politik.

Iskolde hestefolk

Eksempelvis har Messecenteret i Herning valgt at trodse statsminister Mette Frederiksens (S) anbefaling om at aflyse store begivenheder med over 1000 deltagere. I stedet vælger man iskoldt i weekenden at samle 50.000 mennesker til årets kåring af danske varmblodsheste.

På Fyn har GOG’s direktør, Kasper Jørgensen, kaldt henstillingen om at spille håndbold uden publikum for ’en overreaktion’.

– På sin vis forstår jeg godt, at folk opfatter det som en overreaktion. Fordi regeringen ikke kommunikerer særlig klart om grundlaget for, at de kommer med de anbefalinger, som de gør, siger Michael Bang Petersen.

Borgmester trodser Mette F: - Ikke rimeligt

Han peger på, at regeringen og Sundhedsstyrelsen på den ene side fortæller meget klart om de konkrete tiltag: Altså vask hænder, aflys store arrangementer og undgå fysisk kontakt uden for familien.

Mangler senge og ilt

– Det er ret indgribende tiltag. Både for arrangører i en økonomisk klemme – men også for folk, der skal lære at gebærde sig uden at give hånd og kramme.

– Det kræver, at man tager problemstillingen alvorligt. Det gør folk bare ikke. På pressemødet fredag talte Mette Frederiksen og Sundhedsstyrelsen om ’pres på sundhedsvæsnet’. Men det er jo meget vagt i forhold til de komplikationer og scenarier, som en corona-epidemi vil medføre, forklarer professoren.

Apropos vigtigheden af information: Grafen ovenfor skelner ikke mellem antal smittede og antal hospitaliserede. Her er den korrekte graf, som udskyder kapacitetgrænsen til midten af maj. Vi har 14 dage yderligere at løbe på. pic.twitter.com/2EjeSjBjbO — Michael Bang Petersen (@M_B_Petersen) March 7, 2020

Han peger på, at hvis man alene ser på dødstallene, så er covid-19 ikke værre end en almindelig influenza.

– Men når man ser på, hvornår covid-19 bliver behandlingskrævende, så tyder tal fra Wuhan i Kina på, at omkring femten pct. af de smittede kræver behandling i form af ilt. Så vi står overfor en stor udfordring, og dødeligheden kan formentlig stige, siger han.

– Så de burde faktisk give os langt flere informationer om, hvor slem en corona-epidemi kan blive?

– Ja, ud fra min vurdering er det på ingen måde en overreaktion. Men hvis regeringens tiltag skal lykkes - og hvis hvis folk skal følge anbefalingerne - så skal danskerne have et langt klarere beslutningsgrundlag. Netop så der opstår solidaritet med alle dem, som får brug for hospitalsvæsenet.

– Hvis epidemien har en fordoblingstid på seks dage, så kan vi midt i maj have op mod 28.000 smittede – hvoraf 5500 har brug for hospitalsbehandling. Vi har omkring 12.000 hospitalssenge i hele Danmark?

– Ja. Det er nogenlunde den samlede kapacitet.

– Og allerede før det ville behovet for behandling af folk med brug for hjælp til at trække vejret have ramt vores kapacitetsgrænse?

– Ja.

– Så hvad skal regeringen gøre?

– Sætte tal på. Regeringen skulle fremlægge deres prognoser, der viser, hvad det vil sige, hvis Danmark bliver ramt af en corona-epidemi. Lægge eksperternes fremskrivninger frem. Fortælle hvilke ting som de kigger efter.

– Det er præcis det, som der er behov for. Mit budskab er, at folk godt kan håndtere kompleksitet og ubehagelig information. Og de vil reagere relativt fornuftigt på det. Men uden de ubehagelige sandheder, så følger folk ikke anbefalingerne.

– Som hesteshowet i Herning, der blæser på statsministerens anbefaling?

– Ja, præcis. Mette Frederiksen var sådan set klar nok ved at sige, at det var en anbefaling, som hun regner med, at folk følger. Men det har de så ikke gjort.