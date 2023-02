Ekspert om næstformands kommentar: - Det kan være strafbart

Selvom politikere ofte må finde sig i grove kommentarer på sociale medier, skal de ikke finde sig i hvad som helst. Og det kan være strafbart at beskylde landets sundhedsminister for korruption, sådan som Nye Borgerliges nyvalgte næstformand har gjort.

Sådan lyder vurderingen fra juraprofessor Sten Schaumburg-Müller, efter at Ekstra Bladet tirsdag kunne fortælle, at Henriette Ergemann i sin nære fortid har skrevet kontroversielle kommentarer rettet mod fremtrædende offentlige personer.

Således skrev hun blandt andet til daværende sundhedsminister Magnus Heunicke og spurgte, hvor meget han bliver betalt for at presse 'skadelige vacciner i børn', ligesom hun anklagede den daværende generalsekretær i Unicef, Karen Hækkerup, for 'mord på uskyldige børn'.

Annonce:

Ekstra Bladet har fremlagt de to konkrete kommentarer for professoren, og den ene af dem kan være strafbar, vurderer han. Det drejer sig om kommentaren til Magnus Heunicke.

'Denne ytring kan opfattes som en beskyldning for korruption. Det bakkes op af bemærkningen om et retsopgør. Det gør ikke nogen forskel, at det stilles som spørgsmål. Min vurdering er, at denne ytring er grovere, fordi den mere fremstår som en konkret beskyldning for en grov, strafbar handling,' skriver Sten Schaumburg-Müller, der er professor på Juridisk Institut på Syddansk Universitet.

Og selvom Heunicke altså som politiker skal kunne tåle lidt af hvert, er der grænser.

'Der er fortsat tale om en politiker, der må tåle mere, men ikke hvad som helst. Udtalelsen kan være strafbar,' vurderer Sten Schaumburg-Müller.

Den anden kommentar, der var rettet mod Karen Hækkerup, er derimod ikke en konkret beskyldning.

Annonce:

Ifølge juraprofessoren er ordene 'sindssyge kælling' ikke en beskyldning, ligesom 'hun skal i fængsel for mord på uskyldige børn' heller ikke virker som en konkret beskyldning, men snarere som 'skældsord'.

- Jeg er tilbøjelig til at sige, at Karen Hækkerup er i en position, hvor hun skal tåle en del, og så er det nok mere en politisk tilkendegivelse end det er en egentlig beskyldning for mord. Det er en rimelig hidsig kommentar, men den indgår i en politisk diskussion på et ophedet område, hvor det ikke er en konkret beskyldning for mord, siger Sten Schaumburg-Müller.