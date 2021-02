Ekspert om ny testplan: Vil koste 100 milliarder kroner

Det vil koste 100 milliarder kroner om året - det samme som det koster at drive hele sygehusvæsenet - hvis alle danskere skal testes for coronavirus to gange om ugen, som regeringen har lagt op til.

Vurderingen kommer fra professor og sundhedsøkonom ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive) Jakob Kjellberg.

Det skriver Berlingske.

Genåbning: De står forrest i køen

Urealistisk

Den nye teststrategi, som regeringen selv kalder en 'monstrøs opgave', skal ifølge regeringen gøre det muligt at åbne for dele af samfundet. Og det indebærer altså, at borgerne skal testes i langt højere grad end i dag.

Planen forekommer dog urealistisk, siger Jakob Kjellberg til Berlingske.

- Forestillingen om, at vi skal skalere op fra det nuværende niveau på cirka én million test om ugen til op imod 12 millioner test, forekommer simpelthen ikke at være realistisk, siger han.

Han påpeger også, at det virker til 'at være helt ude af proportioner', når man vil tidoble test i en periode, hvor de fleste vil være blevet vaccineret.

Med en testpris på 150 kroner med det nuværende setup og 12 millioner test om ugen i 52 uger løber det op i 100 milliarder om året, siger han til avisen.

Danmark køber ti millioner lyntests

Mange penge

Derudover er der også et tids- og produktionstab, når folk skal bruge tid på at blive testet.

- De 100 milliarder er, hvad vi cirka bruger på sygehusene i dag. Produktionstabet og transportomkostningerne kan være af samme størrelsesorden, så det er rigtigt mange penge, vi taler om, siger Jakob Kjellberg til Berlingske.

Inden regeringen onsdag fremlagde sin nye teststrategi sagde statsminister Mette Frederiksen (S) i et interview med Berlingske, at borgerne skal vænne sig til at blive testet tit - ganske givet et par gange om ugen.

Hun kaldte det en fundamental del af strategien, og regeringen anser massetest som værktøjet, der skal gøre det muligt at åbne samfundet.

Ny aftale skal sikre test af borgere to gange om ugen

Unødvendigt

Peter Kamp Busk, lektor i medicinalbiologi på Roskilde Universitet, sagde tirsdag til Jyllands-Posten, at den nye teststrategi 'slet ikke kan lade sig gøre'.

- Prisen bliver fuldstændig vanvittig – måske 200 millioner kroner i døgnet. Og det er heller ikke nødvendigt, sagde han med henvisning til, at kun omkring 0,3 procent af dem, som testes i øjeblikket, er positive.

Heunicke håber på delvis genåbning: Udmelding i næste uge