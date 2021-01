Ekspert om nye oplysninger i borgmester-skandale: Det er korrupt adfærd

Hvis du ved noget om sagen, kan du skrive fortroligt til Ekstra Bladets journalister på munk@eb.dk.

Tidligere Fredericia-borgmester Jacob Bjerregaard (S) har 'udøvet magtmisbrug' og udvist 'korrupt adfærd'.

Det vurderer Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig forvaltning ved Syddansk Universitet, på baggrund af de nye oplysninger, som Ekstra Bladet har offentliggjort i sagen om borgmesterens køb af en kommunal luksusgrund.

- Det er korrupt adfærd, siger Kurt Klaudi Klausen på baggrund af to telefonnotater, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

- Notaterne bekræfter billedet af en borgmester, der har udnyttet sin magtposition og udøvet magtmisbrug, og et embedsværk, der har ladet sig misbruge, så borgmesteren kom foran i køen i forhold til andre, der havde udvist interesse for grunden, lyder det fra professoren.

Han vurderer, at oplysningerne er særdeles belastende for den tidligere borgmester og kommunen.

Borgmester-skandale: Sagen kort Fredericia Kommunes borgmester, Jacob Bjerregaard (S), meldte sin afgang ud af det blå 8. december. Dagen efter afslørede Ekstra Bladet - efter længere tids research - at borgmesteren havde købt en grund ved et mundtligt bud, hvilket er i strid med reglerne. Det mundtlige bud faldt dagen efter, at et lokalt ægtepar havde udvist stor interesse for den samme grund. Både før og efter borgmesterens mundtlige bud krævede kommunen, at borgere bød skriftligt på grunde. Fredericia Kommune har erkendt over for Ekstra Bladet, at man har begået en fejl i sagen. Professor i forvaltningsret slår fast, at Jacob Bjerregaard har fået 'særbehandling'. Vis mere Luk

'Bare få det til at ske'

De to telefonnotater er lavet 11. december, få dage efter Ekstra Bladet bragte den første historie om borgmesterens grundkøb.

Her havde chef for Teknik og Miljø i Fredericia Kommune René Olesen en samtale med kommunens tidligere salgschef, der solgte grunden til borgmesteren efter et mundtligt bud, hvilket er i strid med reglerne.

Samtalen forløb ifølge den ledende embedsmand således:

'Jens Ole (salgschefen, red.) oplyste, at borgmesteren og han havde mødtes ved byggemodningen og borgmesteren havde givet Jens Ole besked på, at Lotte (Jacob Bjerregaards kone, red.) vil have grunden, så han skulle bare få det til at ske,' skriver René Olesen.

Her ses telefonnotatet, som René Olesen, der er chef i Teknik og Miljø i Fredercia Kommune, udarbejdede efter en samtale med den daværende salgschef Jens Ole Andersen.

Og få timer efter havde kommunens chefjurist også en telefonsamtale med den tidligere salgschef. Her sagde han ifølge et telefonnotat, at han ikke kunne afvise, at det var ham, der havde orienteret borgmesteren om, at der var andre, der var interesseret i grunden.

Samme salgschef havde dagen inden, han solgte grunden til borgmesteren, haft en lang samtale med et ægtepar, der havde udvist stor interesse for samme grund.

Pludselig havde han ikke sagt det

Salgschefen blev efter de to samtaler indkaldt til et møde på rådhuset 16. december med blandt andre den nu hjemsendte kommunaldirektør.

Og pludselig var salgschefen ikke kommet med de for borgmesteren og ham selv meget belastende oplysninger, som det fremgår i telefonnotatet med René Olesen.

Her ville han nemlig have ført til referat, at han 'ikke er enig i udlægningen af samtalen'.

- Enten taler Jens Ole Andersen (tidligere salgschef, red.) usandt, når han siger, at han ikke længere kan huske, at han har sagt det her - eller også er der to af hinanden uafhængige chefer i kommunen, der har skrevet noget forkert i telefonnotaterne, siger professor Kurt Klaudi Klausen.

- Men det er jo klart, at når man ikke har bånd på det, er det ord mod ord, men jeg finder det meget usandsynligt, at de to chefer skulle have opfundet, hvad der er blevet sagt i samtalerne. Det er jo dokumenteret i telefonnotaterne, siger han.

Ifølge professoren ser det ud, som om den tidligere salgschef forsøger at vaske hænder.

- Når han så undsiger det efterfølgende på mødet, hvor han siger, at han ikke er enig i udlægningen, og at det er fire et halvt år siden, forsøger han jo at vaske hænder. Og det gør han formentlig, fordi pilen peger på ham.

Ekstra Bladet har forgæves flere gange siden december forsøgt at få en kommentar fra salgschefen.

Borgmesterens hjørnegrund set fra oven. Grunden er udstykningens største - og borgmesteren fik den til en markant lavere kvadratmeterpris end sine naboer i første række mod Lillebælt. Foto: Claus Bonnerup

I en liga for sig

Ifølge formanden for Transparency International Danmark, Jesper Olsen, lyder sagen 'smadderalvorlig'.

- Hvis sagen er, som Ekstra Bladet beskriver, er den i en liga for sig, siger han og understreger:

- Vi har at gøre her med en sag, som, hvis den er som beskrevet, på vores barometer er fra øverste hylde, hvor man bruger sin adkomst til at berige sig selv.

Transparency International arbejder for at bekæmpe korruption.