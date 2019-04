Ekspert om overvægten af mandlige ministre: De frygter at miste magten

Vi ender med at få flere fattige ældre kvinder

I mere end 40 år har det været bestemt ved lov, at arbejde af samme værdi skal lønnes lige. Alligevel får ansatte i typiske kvindefag langt lavere løn end dem i mandefag.

Løngabet mellem mænd og kvinder er således på 13 procent, viser tal fra Danmarks Statistik. Og det er ikke kun et nu-og-her-problem for den enkelte i kvindefagene, som har mindre økonomisk råderum.

- En anden konsekvens er jo, at ansatte i kvindefagene - oftest kvinder - også bliver dårligere stillet end mændene i forhold til livsindkomst og pension, har ligestillingsminister Eva Kjer Hansen tidligere sagt til Ekstra Bladet.

Hun bliver bakket op af Katja Iversen, der er direktør i den verdensomspændende organisation Women Deliver, som kæmper for kvinders ret til ligestilling.

- Ud over at kvindefagene er så lavt værdisat, skyldes forskellen i livsløn også, at det stadig er kvinderne, der tager barsel og går på nedsat tid for at få enderne til at mødes - og dermed bliver deres opsparing til pensionen meget mindre. Vi ender med at få flere fattige ældre kvinder, siger hun.

Ekstra Bladet sætter de kommende dage fokus på den manglende ligestilling på det danske arbejdsmarked - både i forhold til skævvridningen mellem mande- og kvindefag, men også de store forskelle, der findes internt i de enkelte faggrupper.

I dag fortæller to sygeplejersker om deres hverdag i en lavtlønnet kvindebranche, hvor de få mænd, der er, sørger for at sætte sig på lederposter og opnå tillæg, som gør, at de tjener mere i løn end deres kvindelige kolleger.