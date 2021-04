Ekspert om Ranes museums-million: Brud på reglerne

Ved du noget? Kontakt journalisten her via mail eller sms 1224 (alm. sms-takst)

Nationalmuseet har brudt reglerne for indkøb i forbindelse med ordrer til direktør Rane Willerslevs nye ven.

Så klart vurderer rådgiver og ekspert i offentlige udbud, Steen Jensen, fordi Nationalmuseet ikke har undersøgt markedet, inden million-ordrerne blev givet.

- Ud fra det forelagte ser det ud til, at Nationalmuseet hverken har overholdt egne retningslinjer for indkøb, udbudslovens afsnit V eller de forvaltningsretlige principper for brug af skattemidler, siger Steen Jensen til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har afsløret, at den folkekære museums-chef har stået i spidsen for at give store ordrer til journalisten og reklamemanden Michael Jeppesen. Først senere blev de to gode venner, forklarer Rane Willerslev.

Willerslev og Jeppesen har også optrådt sammen i DR-dokumentaren 'Hvad var planen, Rossen?', hvor de laver bålmad på Amager Fælled sammen med Mette Frederiksens tidligere stabschef, Martin Rossen. Foto: DR

Jeppesens eventbureau, MUST, fik således på ganske få måneder omkring årsskiftet 2017-2018 flere store opgaver hos Nationalmuseet til en samlet værdi på over 1,1 mio. kroner.

Det viser flere aktindsigter i Nationalmuseets og MUSTs samarbejde, som Ekstra Bladet har modtaget.

Nationalmuseet har uanset hvad en forpligtelse til at dokumentere, at der reelt er sket den nødvendige markedsafdækning, oplyser udbudseksperten.

Ekstra Bladet har dog forgæves forsøgt at få den påkrævede dokumentation fra Nationalmuseet.

Men det halter gevaldigt.

Vicedirektør Palle Maurice Jepsen forklarer, at museets dokumentation udelukkende består af notater, hvor der står, at de altså har lavet en markedsafdækning. Der står dog intet om hvordan.

'Der er ikke yderligere dokumenter, der omhandler markedsafdækningen', lyder det i et skriftligt svar fra vicedirektøren.



Holder ikke

Men et notat uden reel forklaring og dokumentation holder ikke ifølge Steen Jensen, som har gennemgået Nationalmuseets svar og notater.

- Nationalmuseet har ikke kunnet dokumentere, at de har kontaktet andre aktører i markedet med henblik på f.eks. at indhente flere tilbud på afvikling af de omtalte opgaver, der har vist sig alle gennemført af MUST, fortæller han.

Grunden til, at offentlige ordregivere skal lave en markedsafdækning er at sikre sig mod uansvarlig brug af skattekroner.

- God forvaltningsskik er bl.a. at man sikrer sig ikke at betale for meget for en vare eller tjenesteydelse, og det kan man f.eks. ved at spørge markedet, forklarer udbudseksperten.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få svar på, hvordan kontakten mellem museet og PR-bureauet kom i stand. Men uanset, hvor stor en rolle direktør Rane Willerslev har spillet, så faldet ansvaret tilbage på ham.

- Det er altid ledelsens ansvar, at institutionens indkøb sker ved overholdelse af gældende udbudsregler og retningslinjer, ligesom ledelsen dermed også skal sikre, at ingen leverandører får positiv særbehandling, siger Steen Jensen.

Rane Willerslev (th.) og Michael Jeppesen (tv.) optrådte sammen i dokumentaren 'Ranes Museum'. Her er de under et seminar på Hven, som Jeppesen tjente gode penge på. Foto: DR

Først venner bagefter

Rane Willerslev afviser blankt over for Ekstra Bladet, at han har givet Michael Jeppesen en vennetjeneste.

De to er først blevet bekendte og venner, efter kontrakterne om de mange hundrede tusinde kroner blev indgået, lyder forklaringen fra den populære museumsmand.