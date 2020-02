Ekspert om skattejæger-Helle: Det røde flag er hejst

Hvis man vil være skattejæger for FN, må man være 100 pct. åben om sine egne roller. Særligt, hvis de er i skattely.

Sådan lyder det fra John Christensen,international skattely-ekspert og tidligere økonomisk rådgiver for Jerseys regering, efter Ekstra Bladet har afsløret, at Helle Thorning-Schmidt har bestyrelsesposter og ejerandele med forbindelse til skattelyet Jersey.

Senest har Ekstra Bladet onsdag afsløret, at Thornings nære bestyrelseskollega var formand i OW Bunker i tiden, hvor 1,2 mia. kroner blev kanaliseret til skattely.

John Christensen, der har indgående indsigt i Jerseys skatteregler, mener, at Thornings engagement i selskabet er problematisk:

- Der kan være en helt legitim grund til, at den tidligere danske statsminister er involveret i disse aktiviteter. Men det her (Safelane Global red.) er ikke en nonprofit-velgørenhedsorganisation. Det er et for profit-selskab på Jersey. Og det hejser et rødt flag, siger John Christensen, der mener, at Thornings skatteforhold bør være '100 pct. gennemsigtige'.

Ifølge international skatteekspert og tidligere økonomisk rådgiver for Jerseys regering John Christensen er Denis Viet-Jacobsens svar om britisk skat ’standardsnak’:

- Det er et standardsvar. Selvom jeg ikke tvivler på, at nogle skatter på overskuddet bliver betalt i Storbritannien, er det meget sandsynligt, at overskud fra minerydning (Safelane Globals forretningsområde, red.) bliver kanaliseret til Jersey-selskabet, hvor de ikke vil blive beskattet, lyder det fra skatteeksperten, der arbejder for Tax Justice Network mod skattely.

- Det står ikke klart, hvorfor de har lavet det her skift til Jersey. Men i de fleste tilfælde, når selskaber registrerer sig offshore (Jersey i dette tilfælde, red.), gør de det med et skatteformål. Og det er sandsynligvis også motivet her. Det er sandsynligvis enten for at beskytte dem mod potentiel udbytteskat eller for at reducere deres selskabsskat, siger John Christensen, der har set Safelane Globals seneste regnskab igennem for Ekstra Bladet.

- Vi kan være rimeligt sikre på, at der ikke vil finde minerydnings-aktiviteter sted på Jersey, så selskabets registrering på den ø har intet at gøre med deres handelsaktiviteter, siger John Christensen til Ekstra Bladet.