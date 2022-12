Ekspert om SVM-forslag: Ren gift

Den nye SVM-regering vil afskaffe storebededag, fordi danskerne skal yde mere. Vi tog til Sydhavnen, Københavns klassiske arbejderkvarter, for at høre, hvad folket siger til at miste en fridag

Den nye SVM-regering lovede søndag aften, at lønmodtagere, der fremover skal arbejde på storebededag, vil få fuld løn for den dag.

Men der er imidlertid ikke noget, som regeringen kan love folk, som er ansat i den private sektor.

Det vurderer professor Henning Jørgensen, som er tidligere leder og grundlægger af Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet. I dag er han forskningsansvarlig ved UCN.

- I Danmark har vi den danske model, og det betyder, at regeringen ingen indflydelse har på overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked, i hvert fald ikke over virksomheder, som er overenskomstdækkede. Så det er ikke noget, de kan sidde og love privatansatte.

Annonce:

- Derfor er det her forslag også ren gift for de kommende overenskomstforhandlinger, vi kigger ind i. Her vil lønmodtagerne nemlig kræve kompensation for den stigende inflation, og hvis de oven i det også skal kræve kompensation for en ekstra arbejdsdag, jamen, så mener jeg, at forhandlingerne bliver meget svære.

- Urealistisk, ufornuftigt og ikke gennemtænkt

Henning Jørgensen vurderer dog ikke, at de privatansatte skal frygte en ekstra arbejdsdag uden løn af den grund.

Han tror nemlig slet ikke, at den ekstra arbejdsdag kommer.

- Alt forskning viser, at danskerne værdisætter fritid meget højt. De vil gerne være produktive, når de er på arbejde, men de vil også gerne have fri. Derfor tror jeg også, at de fleste private virksomheder vil lave lokale aftaler om, at man bibeholder storebededag som en helligdag, og derfor ikke skal gå på arbejde.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Henning Jørgensen grundlagde i 1983 Center for Arbejdsmarkedforskning. Foto: Kenneth Ploug

Af samme årsag kalder han også regeringens forslag for urealistisk.

Annonce:

- Det er urealistisk at regne med, at de danske lønmodtagere gladeligt tager en ekstra dags arbejde. Og hvis de ikke gør det, jamen, så forsvinder den økonomiske gevinst, man havde regnet med at få gennem de ekstra skatteindtægter, og så forsvinder grundlaget for forslaget.

- På den måde er forslaget i mine øjne meget ufornuftigt og ikke gennemtænkt.

Læs også: Ny skatteplan: Her er din pensions-finte

- Umiddelbart et spin

Henning Jørgensen giver ikke meget for, at pengene angiveligt skal gå til Forsvaret.

- Det virker umiddelbart som et spin, hvor man forsøger at appellere til danskernes 'offervilje'. Men regeringen kan jo ikke øremærke lige nøjagtigt de skatteindtægter til et specielt område, så på den måde kan de penge jo gå til alt på finansloven, også topskattelettelser eksempelvis.

Henning Jørgensen spår, at forslaget vil blive ved med at møde modstand, og at denne modstand også vil øges.

Annonce:

- Vi har allerede set restauratører og biskopper på banen. Snart vil lønmodtagerne komme og sige, at de ikke vil være med til at finansiere skattelettelser, og så følger arbejdsgiverne, som ikke har råd til yderlige kompensation.

- Denne modstand vil så vokse og vokse. Især hvis forslaget bliver en del af overenskomstforhandlingerne i det nye år, fordi det som sagt vil komplicere forhandlingerne utrolig meget. Jeg frygter faktisk, at forhandlingerne kan brase sammen, hvis vi ender der.

- Hvordan tror du, at det ender?

- Jeg tror, det ender med, at de må tage det her forslag af bordet. Præcis som man så i 2012.

Læs også: Forgylder de rige: Det scorer Mette selv