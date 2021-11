Ekspert: Pirater kan ende i dansk fængsel

Situationen er ny og alvorlig. Det er ikke før sket, at Søværnet har skudt og dræbt pirater i internationalt farvand.

Og Danmark skal forberede sig på, at de fire formodede pirater, der netop er blevet varetægtsfængslet in absentia og tilbaeholdes på fregatten Esbern Snare, ender her til lands.

Det siger Lars Bangert Struwe, der er pirateriekspert og generalsekretær i tænketanken Atlantsammenslutningen, til Ekstra Bladet.

Lars Struwe har p.t klap for øjet efter en blødning i øjet. Foto: Jonas Olufson

- Der er ikke nogen normal her. Vi har ikke prøvet det her før. Tidligere har vi kort efter sammenstød med pirater sat dem på fri fod eller uleveret til lokale myndigheder.

Dansk politi: Pirater skød mod helikopter og båd

Men problemet er, at udleveringen er sket til lande i Østafrika. Den nye indsats, som statsminister Mette Frederiksen og V-formand Jakob Ellemann-Jensen lige nu besøger i Guineabugten, ligger i Vestafrika.

- Vi har slet ikke aftaler om udlevering med lande i Vestafrika. Det kan blive et problem.

Ender i Danmark

Den manglende udleveringsaftalen betyder, at de formodede priater meget hurtigt kan ende med at skulle afsone eventuelle straffe i et dansk fængsel, hvis de bliver dømt.

- Til at begynde med skal vi finde ud af, om vi har gode nok beviser til at retsforfølge dem. Men hvis de bliver dømt, skal de i dansk fængsel.

- Men kan vi ikke få sådan en etableret?

- Nej, for der løber vi ind i det næste problem. Lande i Vestafrika har dødsstraf for pirateri. Og det kan godt være, at mange danskere synes, det er den rigtige straf. Men både i forhold til international lov og Danmarks principper om ikke at udlevere folk til dødsstraf eller tortur, så er det ikke muligt.

- Kan det hjælpe med at få løst den knude, at vi lige nu har både statsministeren og oppositionslederen 'on the spot'?

Det tror jeg ikke. Det her er en politisk, juridisk knude, der skal løses. Det er forhandlinger, der tager tid og ikke noget, der forhandles på plads på et par dage. Det kan tage halve eller hele år.

Grim situation

Ifølge Lars Bangert Struwe er sikkerhedssituationen i det hele taget dybt alvorlig. Og udviklingen med skyderierne mod danske flådefolk er med til at højne opmærksomheden i Guineabugten.

- Vi ved, der er en usikker situation. Og Søværnet har forberedt sig på en rigtig grim situation. Men det er klart, at piraterne er ikke begejstrede for, at der bliver skudt på dem.

- Alligevel vil jeg sige, at der er en skævhed i styrkeforholdet. Så længe, du ikke har et krigsskib eller en fregat, så er du i en meget underlegen situation.

Fra forsvarskommandoen lyder det i et mailsvar til Ekstra Bladet sent eftermiddag, at de tilbageholdte vil forblive om bord på Esbern Snare, indtil der er klarhed over, hvad der skal ske med dem.

Der er endnu ikke taget stilling til, hvad der skal ske med de afdøde.

