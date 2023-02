Ekspert: Så langt har statsministeren ret

Det har skabt stor furore, at statsminister Mette Frederiksen (S) på en sikkerhedskonference i München har sagt, at der er 'overhængende risiko' for, at Rusland vil invadere andre lande, hvis de vinder i deres invasionskrig i Ukraine.

Det er en opsigtvækkende udmelding også internationalt. Men om den holder er seniorforsker ved DIIS Flemming Splidsboel Hansen mindre sikker på.

- Jeg er enig i, at Rusland vil gå videre, hvis de har succes i Ukraine. Men jeg tror ikke, at det vil være militært, siger han.

Topmøde

Han mener, at udtalelserne også må ses i et politisk lys.

- VI har en række stats- og regeringschefer i EU, der er enige om at fastholde opmærksomheden på krigen i Ukraine. Og at understøtte fortællingen om, at hvis Rusland vinder, så går de videre til andre lande, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Seniorforskeren er som sådan ikke i tvivl om, at hvis Rusland kommer ud af Ukraine med noget, der kan sælges som en sejr, så vil de kaste øjnene på andre lande. Dog nok ikke militært.

- Det er meget omkostningstungt at invadere lande, hvor der er modstand mod en i befolkningen. Som vi ser det i Ukraine lige nu, hvor russerne jo får mange tæsk.

- Men de vil forsøge at blande sig på andre måder i lande som Georgien, Moldova og Armenien, siger han.

Nu eller aldrig

På det mere overordnede billede er Flemming Splidsboel dog enig med statsministeren i, at udviklingen i Ukraine er afgørende:

- Man må forstå, at det, der er på spil for Rusland, er hele det fremtidige forhold til de tidligere sovjetrepublikker. Det er nu, de forsøger at slippe ud af Ruslands kontrol. Og skal Rusland undgå det, så er det nu.

- Og hvis Putin føler, at han kan slippe ud af dette her med noget, der ligner en sejr, og holde fast i Ukraine, der er det stærkeste af de lande, så vil han også tænke, at han kan holde fast i Hviderusland, Moldova, Georgien og alle de andre.

Den bitre ende

Derfor forventer Flemming Splidsboel Hansen heller ikke, at der kommer en snarlig fred i Ukraine. For ikke bare er de store, geopolitiske spørgsmål i spil. Vladimir Putin har også nu bundet hele sit embede og sin legitimitet op på krigen.

- Det kan godt være, at Putin allerede på andendagen erkendte, at han havde rodet sig ud i noget møg. Men han kan ikke gøre det om. Han er nødt til at fortsætte, fordi der ingen vej tilbage er for ham, siger seniorforskeren og fortsætter:

- Putin har radikaliseret sig selv og sit styre. Han slår ned på al modstand mod krigen. Så jeg er nødt til at sige, at Rusland kan blive ved længe. Jeg ville ønske, jeg kunne sige noget andet. Men vi skal forberede os på, at det kan fortsætte i mange år.