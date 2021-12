Ekspert: Så ryger ridderkorset

En ulykke kommer sjældent alene.

Hvis mandagens dom i Rigsretten betyder, at Inger Støjberg bliver erklæret uværdig til Folketinget, hvilket hun selv forventer - så kan den tidligere udlændingeminister også se frem til et brev fra kongehuset. Her vil dronning Margrethe beordre det ridderkors tilbageleveret, som Inger Støjberg modtog i 2011.

Det vurderer historiker og kongehusekspert, Sebastian Olden-Jørgensen fra Københavns Universitet.

- Jeg er sikker på, at de netop nu sidder på Amalienborg og tænker; uha, uha. Hvis hun bliver smidt ud af Folketinget, så vurderer jeg, at ridderkorset også ryger. Så alt kommer an på, hvad Folketinget og Udvalget til Valgs Prøvelse kommer frem til, siger han.

Netop tirsdag eftermiddag mødes folketingsudvalget, hvor medlemmerne skal drøfte Støjberg-dommen. Og derefter skal folketingsgrupperne give deres indstillinger til sagen.

- Kongehuset ønsker at tage den almindelige holdning ad notam. De ønsker ikke at påvirke noget som helst. Så hvis Folketinget siger, at hun er god nok til at sidde i Folketinget, så vil hun utvivlsomt også være god nok til at beholde sit ridderkors.

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, den radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, og Frie Grønne har foreløbig meldt ud, at Støjberg er uværdig til at sidde i Folketinget efter dommen på 60 dages ubetinget fængsel. DF og Nye Borgerlige vil frede hende, mens Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Venstre og de konservative lurepasser.

Ninn-Hansen og Christian Kjær strippet

Inger Støjbergs forgænger på Rigsrettens anklagebænk, den tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen (K), fik en betinget fængselsstraf. Men allerede få uger senere - i juli 1995 - blev han bedt om at aflevere sit ridderkors tilbage. På det tidspunkt var han stoppet i Folketinget.

Også tidligere kammerherre Christian Kjær fik i foråret 2019 frataget både titel og ridderkors efter en dom på 30 dages betinget fængsel, en bøde på 10.000 kroner og fratagelse af kørekortet i et år.

Men det særlige ved Inger Støjberg er altså, at hun stadig sidder i Folketinget - og blev tildelt den fine orden 'kommandør af Dannebrogordenen' netop for at have siddet i Folketinget i ti år.

- Ninn-Hansens straf blev gjort betinget – men han skulle alligevel aflevere sit ridderkors tilbage?

- Ja. Men betingelsen var på grund af hans alder, der var ikke nogle formildende omstændigheder. Her (i Støjberg-sagen) er det frygteligt klart. Men kongehuset lægger sig i kølvandet af Folketinget, vurderer Sebastian Olden-Jørgensen.

Dannebrogordenens regler fra 1663 siger, at ingen, der har udført 'skammelig gjerning', kan optages i ordenen. Et medlem, som udfører den skammelige 'gjerning' efter optagelsen, skal 'forskydes af ordenen'.

- Men hvis Folketinget siger, at Inger Støjbergs 'skammelige gjerning' er o.k. Hun kan blive siddende. Så vil kongehuset ikke begynde at stikke en kæp i det hvepsebo?

- Nej. Det vil kongehuset under ingen omstændigheder. Det er sikkert slemt nok at skulle tage stilling til det, lyder det fra Sebastian Olden-Jørgensen.

Hans kollega, kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen, har samme vurdering af sagen.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Inger Støjberg via hendes pressemedarbejder.