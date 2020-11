Ekspert skyder Mink-Mogens' forklaringer ned

En 'opfordring' - i Mogens Jensens øjne - er et påbud om at slagte millioner af mink, vurderer en professor, der kalder fødevareministerens fjernsyns-forklaring 'helt usandsynlig'

Der sås nu tvivl om to centrale elementer i fødevareminister Mogens Jensens (S) forklaring på mink-miseren, der højst sandsynligt ender med at koste alle landets 15 millioner mink livet.

For det første var et brev til minkavlerne fredag i forrige uge blot en opfordring, forklarede Mogens Jensen på skrift søndag og på et samråd på Christiansborg onsdag.

Den holder bare ikke, vurderer professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing. Der står nemlig i brevet, at 'alle mink i landet skal aflives af hensyn til folkesundheden. Det er vigtigt, at aflivningen foregår hurtigst muligt.' Derfor er der tale om et påbud, mener han

'Det vil jeg mene. Ellers er det meget dårlig og fejlagtig vejledning,' skriver juraprofessoren i et skriftligt svar.

Brugte 'skal' 31 gange

Helt konkret bruger Fødevarestyrelsen ordet 'skal' 31 gange i brevet og sætter konkrete deadlines for, hvornår 'aflivningen af alle mink skal være overstået'. Det gør, at der ikke er så meget at rafle om - rent juridisk.

'Det er formen, og formuleringerne med skal. Og hele sammenhængen. Det fremstår jo som en pligt,' forklarer Sten Bønsing.

Når der er tale om et påbud om at slå alle mink ihjel, så har myndighederne brudt loven, da der intet står i loven om at slå raske mink ihjel uden for sikkerhedszoner fra smittede minkfarme.

Mogens: De så fjernsyn

Samtidig har Mogens Jensen forklaret, at han intet kendte til brevet med den ulovlige ordre til minkavlerne, før det var sendt ud.

Fødevarestyrelsen havde tilfældigvis tændt for fjernsynet onsdag, da statsminister Mette Frederiksen (S) og Mogens Jensen fortalte, at alle mink i landet skulle dø, må man forstå ministeren.

- Så vidt jeg er informeret, går Fødevarestyrelsen selv i gang på baggrund af det pressemøde, der holdes, og den melding, der kommer fra regeringen, sagde fødevareministeren på et samråd onsdag.

Samme forklaring på fødevareministerens totale uvidenhed om den ulovlige ordre kom igen på samrådet.

- Jeg forstår det sådan, at Fødevarestyrelsen selv reagerer på det pressemøde og den udmelding, der er om, at nu skal alle mink aflives, og så sætter de gang i at udføre det og sender også det brev ud, som vi har talt om her i dag, efterfølgende til minkavlerne, sagde Mogens Jensen.

Hvornår vidste Mogens Jensen hvad? Det forsøgte flere folketingspolitikere at få svar på under samrådet.

Det vil Mink-Mogens embedsværk ikke svare på Ekstra Bladet har spurgt Fødevarestyrelsen, som ligger under fødevareminister Mogens Jensens område, en række spørgsmål. De ønsker dog ikke at svare, da de er i gang med en redegørelse, som forventes at være færdig onsdag 18. november. 'Miljø- og Fødevareministeriet arbejder på en redegørelse af hjemmelsspørgsmålet i forbindelse med aflivning af mink i Danmark. Fødevarestyrelsen har derfor foreløbig ingen kommentarer', lyder det i et skriftligt svar. Ekstra Bladet kan derfor ikke få svar på disse spørgsmål: - Hvordan kan Hanne Larsen (veterinærdirektør) underskrive et brev til minkejerne – sendt ud 6. november – når hun ved, at en del af brevet indeholder ulovlig ordre (punkt om minkfarme uden for zonerne)? - Hvorfor har styrelsen ikke sagt fra ift ulovlig instruks i brevet? - Kan I beskrive forløbet op til, at Hanne Larsen sender brevet ud 6. november? - Har Fødevarestyrelsen sagt fra overfor fødevareministeren/Fødevareministeriet ift til ulovlige ordre? - Har Fødevarestyrelsen sagt fra overfor statsministeren/Statsministeriet ift til ulovlige ordre? - Har Fødevarestyrelsen været i kontakt med statsministeren/Statsministeriet ift til ulovlige ordre? - Har der været direkte kontakt mellem ministeren og Hanne Larsen? Hvis ja, hvordan, om hvad og i hvilken kontekst? - Har Fødevareministeriet og eller fødevareministeren presset på for at få den ulovlige instruks med i brevet 6. november? - Er der indledt en personalesag mod Hanne Larsen eller foretaget andre sanktioner i forbindelse med aflivning af mink? - Hvordan opfatter Fødevarestyrelsen brevet til minkavlerne 6. november. Er det en opfordring, påbud eller noget tredje? Vis mere Luk

Professor: Helt usandsynligt

Mogens Jensens udlægning, sagt under sandhedspligt, er dog helt usandsynlig ifølge juraprofessoren til Berlingske.

- Der vil altid være en formel proces i ministeriet. Det er helt usandsynligt, at medarbejderne i Fødevarestyrelsen bare pisker ud over stepperne og begynder at lave e-mail på baggrund af et pressemøde, siger professoren til Berlingske og uddyber:

- Normalt giver departementschefen eller ministeren besked til styrelsen om, at nu skal der sættes noget i værk, forklarer han.

- Eller også forbereder styrelsen det og tager ministeren eller departementet med ind over, fordi det er så voldsom en beslutning. Det er helt usandsynligt, at de bare pisker af sted, siger Sten Bønsing.

Ekstra Bladet har i fire dage forgæves forsøgt at få et interview med Mogens Jensen.

Tumpe-Mogens brasede ind på kontor

Skal, skal og skal: Bare en opfordring Mogens Jensen mener, at der kun var tale om en ’opfordring’ til avlerne om at slå alle mink ihjel. Ministerens opfordring indeholder ellers ordet ’skal’ 31 gange og kræver ’aflivning af alle mink’ inden 16. november. - Ministeriet har oplyst mig, at det var ment som et påbud, sagde ministeren på samrådet. Professor i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet vurderer da også, at der er tale om et regulært påbud. ’Det vil jeg mene. Ellers er det meget dårlig og fejlagtig vejledning’, skriver han i et skriftligt svar. Brevet er efterfølgende genudsendt med en beklagelse om, at det ikke fremgik, at der var tale om en opfordring. Vis mere Luk

Ikke se, ikke høre Fødevareministeren vidste ikke, at det var ulovligt at aflive alle danske mink. Hverken da regeringen besluttede at millioner af mink skulle slås ihjel, og heller ikke da Mogens Jensen sammen med statsministeren afholdt pressemøde onsdag foran hele Danmark. - Nej, det var jeg ikke gjort bekendt med, svarede han kortfattet flere gange på samråd onsdag. Han vidste heller intet om den ulovlige instruks, som Fødevarestyrelsen - under Mogens Jensen - sendte ud til minkavlerne. - Jeg var ikke inde over udarbejdelsen af brevet. Jeg havde ikke kendskab til brevets indhold, sagde han under samrådet. Vis mere Luk

Øh hvornår? Det er kun få dage siden, men Mogens Jensen kan ikke huske, hvornår det gik op for ham, at regeringen manglede lovgrundlag til at slå alle mink ihjel. Det var i weekenden, sagde ministeren på samrådet onsdag. Han kan dog ikke svare på, om det var lørdag eller søndag. – Jeg har kigget i mine egne systemer og også ransaget min hukommelse, og der kan jeg komme det så langt, at jeg kan sige, at jeg har fået besked i weekenden. Det fortaber sig også i tågerne, hvem og hvordan ministeren blev advaret om regeringens lovbrud. Statsminister Mette Frederiksen sagde tirsdag, at hun fik beskeden søndag. Vis mere Luk

Zigzagsvar Først indrømmede Mogens Jensen, at regeringen gik til angreb på alle mink uden den nødvendige lov i hånden. 'Regeringen har besluttet, at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud,' lød det søndag i et skriftligt svar til Ekstra Bladet. Senere siger fødevareministeren så, at han slet ikke var klar over, at lovgrundlaget ikke var i orden. - Jeg er ikke på det pressemøde (onsdag i sidste uge, red.) orienteret om, at vi ikke har lovhjemmel. Det bliver jeg først senere på ugen, sagde ministeren tirsdag. Men det var der en forklaring på, fremgik det af ministerens svar på samrådet. - Den udtalelse skal ses ud fra, at jeg jo i mellemtiden var blevet informeret om, at der ikke var hjemmel. Vis mere Luk

På den ene og den anden side Regeringen ville først slå raske mink ihjel, hvis de var op til 7,8 kilometer fra en smittet farm. Det krævede en ny bekendtgørelse, som blev vedtaget 8. oktober og underskrevet af Mogens Jensen. Da regeringen så ville slå alle mink ihjel i hele landet, kunne Mogens Jensen slet ikke regne ud, at det nok også krævede ny lovgivning. - Bekendtgørelsen fastsætter, hvad der gælder af foranstaltninger i den konkrete situation, svarede ministeren. - Den fortæller ikke noget om, hvad hjemmelen i loven ellers kan eller ikke kan bruges til. Hans Christian Schmidt fra Venstre var ikke tilfreds med forklaringen. - Det er jo ikke raketvidenskab. Det er ret enkelt. Hvis det ikke står i bekendtgørelsen, så er det ikke omfattet, sagde han. Vis mere Luk

Nye oplysninger: Mink-Mogens' forsvar slår revner

Mette F. giver lussing til Mink-Mogens

Mogens Jensen beklager mink-fadæse

Mogens' mink-misere