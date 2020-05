Ekspert slår alarm efter rapport

Der er så mange usikkerheder i Statens Serum Instituts nye beregninger, at en ekspert råder politikerne til at droppe flere genåbninger øjeblikkeligt

Det skal stoppe nu.

Så klar er advarslen fra professor og ekspert i immunsystemet Jan Pravsgaard Christensen, efter at han har læst Statens Serum Instituts nye corona-rapport.

Rapporten danner udgangspunktet for dagens forhandlinger mellem regeringen og Folketingets partier.

Og usikkerhederne i rapportens konklusioner er så massive, at der skal gå flere uger, før politikerne overhovedet skal overveje at genåbne mere, lyder konklusionen.

- Vi skal stoppe her. Vi skal ikke åbne mere end det, man allerede har aftalt i fase to (åbning af f.eks. storcentre og restauranter, red.), og der skal gå minimum et par uger, før man skal overveje at udvide det, siger Jan Pravsgaard Christensen fra Københavns Universitet.

Usikkerheder for store

- Usikkerhederne er simpelthen for store, nu hvor folk har fået lov til at komme mere ud med kortere afstand.

- Statens Serum Institut er meget usikre i sine vurderinger, både hvad angår danskernes adfærd, om virus har muteret, men også de helt konkrete tiltag som grænseåbninger og forsamlingsstørrelser.

Flere partier taler allerede nu om, at regeringen skal åbne langt mere, blandt andet vil partierne have lempet på, hvor mange mennesker der må forsamle sig, ligesom de vil have lempet for adgangen til at krydse Danmarks grænser.

Det advarer statsminister Mette Frederiksen (S) dog imod forud for forhandlingerne.

- Jeg lader mig ikke presse til noget, der ikke er forsvarligt, det gør jeg ikke, siger hun på vej ind til forhandlingerne.

Corona kan være blevet farligere

Professoren hæfter sig også ved en anden ting, der nævnes i rapporten fra Statens Serum Institut: Coronavirussen kan have muteret.

Jan Pravsgaard Christensen påpeger, at coronaen i princippet kan være blevet farligere, efter at danskerne har holdt afstand og skruet op for håndhygiejnen i flere måneder.

Virus har ikke så let adgang til at sprede sig mellem os, og det kan faktisk indebære en risiko for, at den bliver farligere.

- Det er nemlig kun enkelte varianter af virus, der vil kunne klare sig i det svære miljø, som vi har skabt for den, fordi vi holder afstand. Og de mutationer, som kan overleve det, kan vise sig at være de mest genstridige og dermed måske også de farligste for mennesker, siger han.