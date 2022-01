Ekspert til Mettes plan: 'Shit'

Ligesom på ældreområdet er statsminister Mette Frederiksen (S) klar til se på, om man skal fjerne alle regler og starte forfra med et blankt papir.

Det sagde hun i et interview med Ekstra Bladet mandag.

Men den øvelse er ekstremt omfattende, påpeger professor og arbejdsmarkedsforsker Flemming Larsen fra Aalborg Universitet:

- Det er et system med en tonstung lovgivning. Der er masser af regler, siger han og opsummerer:

- Det omfatter kontanthjælps- og fleksjobområdet, uddannelseshjælpen og sygedagpengene, hvor de langtidssyge skal afklares. Det er kæmpestort. Og jeg er kun lige begyndt.

- Der er ressourceforløb, hjemsendelsesydelse og repatriering. Der er seniorpension og ledighedsydelse. Den er der også meget administration i, fortsætter han.

Mette Frederiksen har tidligere turneret med historien om, at alene reglerne på dagpengeområdet vil fylde 'to lastbiler', hvis man printede det hele ud.

Skal skrives ind igen

- Hvor mange lastbiler med regler er der tale om, hvis alle regler skal slettes?

- Det er et ekstremt tungt system. Man har jo forsøgt at afbureaukratisere det her område i mange, mange år. Alle ministre har forsøgt at gøre op med det. Det er en gigantøvelse, hvis man skal gennemføre det.

Hvilke rettigheder vil være oppe i luften?

- Man kan godt starte med et blankt papir, men så skal man jo skrive mange rettigheder ind igen. Det er jo et system, der skal hjælpe folk, og ydelserne skal gives på et lovformeligt grundlagt.

Hvad tænkte du, da statsministeren sagde, at hun er parat til det?

- Først tænkte jeg ’fedt’. Men så tænkte jeg ’shit’, for hvordan gør vi det lige? Men det er helt nødvendigt, at man kommer i gang med det her, for der skal laves en ny logik i den måde, vi styrer det her på. Jeg mener faktisk, at man skal gøre som på ældreområdet. For mig signalerer det et opgør med new public management, siger Flemming Larsen.