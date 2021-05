Ekspert: Umuligt at gennemskue regeringens plan

Det medvirker vi ikke til.

Så klar lyder meldingen fra FN's flygtningeorganisation, UNHCR, når det gælder Socialdemokratiets oprindelige plan om at overføre asylansøgere til FN.

Meldingen er så klar, at Institut for Menneskerettigheder nu mener, at FN er skrevet ud af ligningen i Socialdemokratiets oprindelige asyl-plan, der hedder 'Retfærdig og realistisk'.

- FN er ude af ligningen. Og det er ikke overraskende for os, for de har i forvejen et etableret flygtninge-program, som Danmark altid har været en del af, siger vicedirektør ved Institut for Menneskerettigheder, Louise Holck.

Hun peger på, at regeringen i forrige uge fremlagde et lovforslag, der skal bane vejen for en mulig fremtidig aftale med et land uden for EU, hvor Danmark kan oprette et modtagecenter og sende asylansøgere hen.

For upræcist

Men det er så upræcist, at instituttet ikke kan vurdere det nærmere indhold.

- Det er faktisk ikke muligt for os at vurdere de menneskeretlige konsekvenser af det forslag, hvilket vi også har påpeget i vores høringssvar. Det er for upræcist. Og derfor er det også uklart, hvad der skal ske med folk, siger hun.

Ifølge udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, så er det regeringens 'udgangspunkt, at folk skal integreres lokalt i det land, hvor modtagecentret ligger'.

Regeringen lavede i sidste måned en løs aftale med Rwanda om blandt andet asyl-samarbejde.

Men om det ender med en aftale med det lille afrikanske land, hvor 99 procent af befolkningen ifølge de officielle stemmetal støtter lederen Poul Kagame, er fuldstændig uklart.

