Ekspert undsiger ja-argument: Det er spin

'Pas på Danmark - stem ja'.

'Frihed og tryghed - stem ja'.

Sådan lyder henholdsvis Venstres og de Konservatives nye kampagner, der skal overbevise danskerne om at få afskaffet forsvars-forbeholdet ved folkeafstemningen den 1. juni.

Men at gøre forsvars-forbeholdet til et spørgsmål om danskernes frihed og sikkerhed er for store ord at bruge om det, der reelt skal stemmes om.

Det siger seniorforsker i DIIS, Hans Mouritzen, der i 2019 var med til at skrive en rapport om netop betydningen af det danske forsvars-forbehold.

Mest symbolik

- Det er sådan noget valg-taktik eller spin. Det handler ikke om vores frihed og sikkerhed. Når man sikrer sin egen frihed, så skal man kunne forsvare sit eget territorium, og det gør EU jo ikke, for der er ikke nogen Europa-hær. Vi har nationale forsvar, koordineret i NATO, siger han og fortsætter:

- Så det er for store ord i forhold til, hvad afstemningen handler om. Det handler mest om at sende signal til andre om sammenhold i EU, og det kan jo være meget godt. Det handler om at deltage i forskellige missioner, hvor vi ønsker, at EU står for det, men det kan man jo også gøre på anden vis. Jeg mener, at det mest handler om det symbolske, siger han.

Kofod skiftede pludselig mening sent søndag aften

Ikke overraskende mener de to store, borgerlige ja-partier ikke selv, at de skyder over målet ved at gøre afstemningen til at spørgsmål om vores frihed og sikkerhed.

- Med et ja får danskerne en mere fri og tryg verden, som vi ser det, siger de Konservatives EU-ordfører, Katarina Ammitzbøll.

Bekæmper fake news

- Så vil vi stå stærkere, når det handler om at beskytte Danmark. Vores frihedsrettigheder er under pres med fake news og cyber-angreb, og hvis vi ikke er med til at udvikle fremtidens forsvar og teknologi sammen med de andre lande, så er vi også mere sårbare, siger hun.

- Så danskerne får en mere ufri og utryg tilværelse, hvis de stemmer nej?

- Det kan det jo blive i yderste konsekvens. Hvis vi ikke er med i et frivilligt forsvarssamarbejde med de trusler, vi ser, så er vi jo meget mere sårbare, og så bliver det jo mindre trygt, siger hun.

Knæfald: Ændrer ordlyd på EU-stemmeseddel

Samme toner lyder fra Venstre:

- Vi mener, at NATO er garanten for vores sikkerhed. Men der er også konkrete operationer i det europæiske forsvarssamarbejde, som er med til at styrke friheden og sikkerheden, skriver partiets politiske ordfører, Sophie Løhde, i en sms til Ekstra Bladet

- Det gælder for eksempel fredsbevarende missioner, fælles træning og bekæmpelse af menneskesmugling i Middelhavet, påpeger hun.