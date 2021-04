Eksperter: Mindst 15.900 tilskuere til EM i Parken

Der kan være mindst 15.900 tilskuere i Parken, når der til sommer afholdes EM i fodbold i København.

Sådan lyder anbefalingen fra den ekspertgruppe, som netop har afleveret deres anbefalinger til genåbningen af større arrangementer hen over sommeren.

'Såfremt der er et ønske om at tillade flere tilskuere til de fire kampe, kan det gøres med udgangspunkt i modellen i fase 2 for ordningen for større arrangementer med siddende publikum. Det vil svare til en kapacitet i Parken på ca. 15.900 tilskuere,' skriver de.

Eksperter åbner sågar for, at der kan komme endnu flere tilskuere, hvis smitteudviklingen og blandt andet vaccineudrulingen går bedre end forventet, og politikerne ønsker det.

'Der senere kan ses på muligheden for at der kan være flere tilskuere,' lyder det i deres rapport.

Regeringen har lagt op til, at den vil tage udgangspunkt i eksperternes anbefalinger, når den sammen med Folketingets partier beslutter sig for, hvordan større arrangementer skal afholdes denne sommer.

Hidtil har 11.000-12.000 tilskuere kunnet se frem til at overvære de fire kampe i Parken.

Men hvis tilskuerne lukkes ind i sektioner af 1000 personer, kan det tal altså hæves, uden at risikoen bliver for høj, siger eksperterne.

'For fase 2 vurderes risikoen fortsat at være lav-middel, selvom antallet af personer fordobles til 1000 per sektion,' lyder det i rapporten.

