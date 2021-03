Eksperter om regeringens udspil: Tæt på 'mission impossible' at hente børn uden mødre

Regeringens forslag til støttepartierne om at finde en måde at hente de 19 danske børn hjem fra Syrien, er tæt på umuligt, hvis ikke børnenes mødre skal med til Danmark, siger eksperter

Det bliver tæt på umuligt, hvis man vil forsøge at hente de 19 danske børn i de syriske lejre til Danmark uden også at tage deres mødre med.

Sådan lyder dommen fra Frederik Waage, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet, efter at regeringens løsningsforslag er blevet beskrevet i Politiken.

Ekstra Bladet erfarer - som beskrevet i Politiken - at regeringen forsøger at indgå en aftale med støttepartier om at nedsætte en task force, som skal finde en løsning for de 19 danske børn i lejrene.

Der står intet i regeringens udspil om de seks mødre i lejrene i Syrien, erfarer Ekstra Bladet. Dog bliver det - i et udkast fra fredag - beskrevet, at 'fremmedkrigere er uønskede i Danmark'.

Men Frederik Waage har svært ved at se en evakuering af de 19 børn uden mødrene.

- Hvis det er meningen, at task forcen skal hente børnene hjem uden deres mødre, må man sige, de er sat på en meget svær opgave. Det vil kræve fuldt samtykke fra mødrene, medmindre man skal ud i tvangsfjernelser, siger han.

Tidligere FE-chef: Danske kvinder er ikke hårdkogte terrorister

Ret til familieliv

Menneskerettighedskonventionen gør det ifølge Frederik Waage svært at tage børnene hjem uden mødrene, da man ifølge konventionen har ret til familieliv.

- Det er meget svært at forestille sig en løsning uden mødrene. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention garanterer både mødre og børns ret til familieliv, og det er umiddelbart svært for mig at se, hvordan man kan komme rundt om det, medmindre mødrene giver fuldt samtykke.

- Men jeg har svært ved at se, hvordan det kan stemme overens med børnenes tarv, som er sikret i konventionerne, hvis man bare tager dem hjem og efterlader mødrene i ingenmandslands, siger han.

Fortrolig orientering: Fem kvinder i Syrien er en mulig trussel

'Tæt på umulig opgave'

Eva Ersbøll, der er seniorforsker emerita ved Institut for Menneskerettigheder, peger også på, at den foreslåede task force vil komme på en svær opgave.

- Jeg har ikke indtil dato kunnet se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre at få børnene hjem uden mødrene. Og som udgangspunkt mener jeg jo heller ikke, at det er det rigtige at gøre.

- Altså, jeg har ikke kunnet se noget retsgrundlag for at adskille mødre og børn i lejrene, men nu må vi vente og se, hvad den nedsatte task force kommer frem til, siger hun.

Frederik Waage mener at regeringens umiddelbare løsningsforslag er tæt på umuligt.

- Man skal huske på, at mødrene endnu ikke er dømt for noget. Det medvirker alt sammen til at gøre hele opgaven for task forcen meget svær. Jeg vil ikke sige ‘mission impossible’ men det er tæt på, siger han.

