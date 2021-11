Eksperter om sms-mysterie: Det mangler vi svar på

Selvom det ikke er lykkedes politiet at genskabe sms'er fra toppen af Statsministeriet og Mette Frederiksen, trænger spørgsmål om arbejdets ihærdighed sig på

Mens oppositionen raser over regeringens timing med udmeldingen om, at sms'er ikke kan genskabes, er der flere udestående spørgsmål om centrale mink-sms'er.

Onsdag aften blev håbet om, at mink-kommissionen kunne få adgang til de ønskede sms'er gennem politiets teknikere slukket, da justitsminister Nick Hækkerup annoncerede, at politiet ikke var lykkedes med at gendanne beskeder fra statsministerens og tre topfolk i Statsministeriets telefoner.

Regeringstoppen har tidligere gjort klart, at man gjorde alt, hvad man kunne, for at bringe de automatisk slettede sms'er til live fra de respektives iPhone-telefoner, men der udestår alligevel en række spørgsmål, lyder det fra eksperter i IT-sikkerhed.

- Når der er tale om iMessage (type af beskeder, iPhones sender mellem hinanden, red.), så synkroniserer den på alle Apple-enheder. Så hvis statsministeren bare havde haft en gammel iPad, Mac eller sådan noget, så synkroniseres beskederne her.

- Og hvis der ikke er nogen af de fire personer, som har haft en gammel iPad, computer eller andet liggende, så er det da bemærkelsesværdigt.

Back-up

På andre enheder end selve telefonen vil der også kunne ligge sikkerhedskopier, der blandt andet vil indeholde både iMessage-beskeder og almindelige sms'er. Hvorvidt politiet har haft adgang til nogen af de fire personers back-ups er også uvist.

- Det er en mulighed, man kunne afsøge (om der findes sikkerhedskopier, red.). Det kræver jo, at den, der ejer telefonen, medvirker til det. Men det har de jo også sagt, at de ville. Men vi ved ikke, om det har været undersøgt, siger Torben Rune.

Om nogen af de fire har lavet sikkerhedskopier vides heller ikke, men statsministeren har tidligere fortalt, at hun flere gange i den relevante periode skiftede telefon.

Medmindre Mette Frederisken manuelt har indtastet sine gemte telefonnumre, indtastet aftaler i sin kalender og manuelt overført billeder til den nye telefon, har hun efter alt at dømme skullet gendanne den fra en sikkerhedskopi.

- Det vil være underligt at skifte telefon uden at synkronisere indholdet. Hvis man gør det, så er det fløjtende ligemeget, om man skifter telefon for så vil beskederne være på sikkerhedskopien, siger Torben Rune.

Logfiler

For beskeder sendt som almindelige SMS'er, vil man også via teleselskaberne få udleveret såkaldte metadata. De afslører, hvem der skriver til hvem, og hvornår beskederne er sendt.

- Vi mangler også svar på, om man har indhentet logfiler fra teleselskaberne om, hvad der har været af aktivitet på telefonerne. Den funktion har skiftende regeringer sørget for er tilstede i alle teleselskabernes logfiler. Så man ville kunne genskabe et mønster af, hvilke modtagere der har fået beskeder, og hvad telefonen har modtaget fra andre i en tidsperiode.

Så hos Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen, som har slået automatisk sletning af sms'er til, vil man stadig kunne se i en logfil, hvor mange beskeder de har skrevet til hinanden?

- Ja, og hvornår de er sendt. Man vil muligvis også kunne se, hvor telefonen befandt sig på det pågældende tidspunkt., siger Torben Rune.