Eksperter tvivler på monitorering af asylansøgere i Rwanda

Den danske regering kritiseres for at gamble med sikkerheden for de asylansøgere og migranter, der efter planen skal sendes til Rwanda.

Det skriver Berlingske.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) vil sikre, at Danmark lever op til sine internationale forpligtigelser ved at indføre en såkaldt monitoreringsmekanisme i Rwanda, hvis det lykkes at etablere et asylcenter i det centralafrikanske land.

Mekanismen betyder, at regeringen løbende kan sikre, at 'garantierne i aftalen overholdes', forklarede Mattias Tesfaye (S) forleden til Berlingske.

Men modellen skydes ned af en række eksperter, der kalder den så godt som umulig at indføre i praksis.

Blandt skeptikerne er Therese Rytter, som er næstformand i Europarådets komité til forebyggelse af tortur samt juridisk chef i Dignity - Dansk Institut Mod Tortur.

Hun har svært ved at se, hvordan det skal kunne lade sig gøre, fortæller hun til Berlingske.

Blandt andet er det fortsat uafklaret, hvilken institution der skal udføre den uafhængige monitorering, som ifølge Therese Rytter bør indbefatte jævnlige og uvarslede inspektioner.

Therese Rytter påpeger desuden, at FN i 2017 måtte afbryde sin monitorering og inspektion af tortur i netop Rwanda på grund af den rwandiske regerings manglende samarbejde med FN-mekanismen.

Også Lisa Blinkenberg, som er seniorrådgiver i Amnesty International, har svært ved at se, hvordan man skal kunne etablere en velfungerende monitoreringsmekanisme i et land som Rwanda.

- Rwanda krænker menneskerettighederne på mange måder, og vi ved, at der er en udbredt mangel på ytringsfrihed i Rwanda. Det kan betyde, at folk vil være nervøse for at udtale sig om eventuelle krænkelser i et land som Rwanda.

- Det vil gøre det meget svært at drive et tilsyn med et eventuelt center, siger hun til Berlingske.

Mattias Tesfaye påpeger i et skriftligt svar til avisen, at 'alt er umuligt for dem, der giver op på forhånd'.