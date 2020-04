Eksperter undrer sig over Mettes åbning

Det kommer bag på både overlæge og professor, at regeringen vælger at lade små børn komme ud i samfundet først

Det er ikke logisk, at regeringen lader de mindste børn komme ud først, når det gælder genåbningen af Danmark.

Sådan lyder det fra eksperter efter, at statsminister Mette Frederiksen har meldt ud, at vuggestue- og børnehavebørn samt skolernes 0.-5.-klasser kan vende tilbage til legepladserne fra den 15. april.

- Jeg er overrasket over den prioritering, siger professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen.

Hul på ballon

- Det er en relativt stor befolkningsgruppe, der nu slippes ud, og som i sagens natur har svært ved at følge de regler, vi er pålagt. Så det er at stikke hul på en relativt stor ballon i min optik, siger han.

- Det havde været bedre at tage de ældre elever, for de er nemmere at adfærds-regulere, siger han.

- Man har en tendens til at undervurdere børns rolle, for selvom de ikke selv bliver syge i samme grad som voksne, men vi ved jo, at man sagtens kan smitte med corona, selvom man ikke har symptomer.

Det synspunkt deles af overlæge på Rigshospitalet, Arash Afshari, der er med til at modtage og behandle corona-patienter.

De små smitter

- Jeg er bekymret i forhold til åbning af skoler, hvis det indbefatter de små, fordi sandsynligheden for smitte-kæder vil tage til, siger han.

- Der er en større andel asymptomatiske smittebærere hos de små, og det er mere vanskeligt at håndhæve god håndhygiejne og afstand, siger han.

Både Arash Afshari og Allan Randrup Thomsen er enige om, at der er "luft" i sundhedsvæsnet til at åbne lidt op for samfundet.

Ifølge Afshari kører man i øjeblikket "i tredje gear" på Rigshospitalet, og der er altså mulighed for at geare yderligere op, hvis antallet af patienter skulle stige.