Ekspertgruppe: Brostrøm ville ikke være med

Ekspertgruppen bag en ny rapport mistænker, at regeringen har brugt Søren Brostrøm politisk.

Det fremgår af en ny udredningsrapport, der netop er blevet offentliggjort.

Ekspertgruppen bemærker nemlig, at Søren Brostrøms tilstedeværelse til regeringens pressemøder lader til at blive brugt overlagt af regeringen, men at han flere gange har givet udtryk for, at han ikke havde lyst til at deltage.

'Udredningsgruppen har overvejet, om Sundhedsstyrelsens direktør med sin blotte tilstedeværelse på pressemødet den 11. marts 2020 og med sin deltagelse i en række andre covid-19-relaterede pressemøder er placeret i en position, hvor hans rolle som regeringens øverste sundhedsfaglige rådgiver bliver brugt som led i en politisk legitimeringsstrategi,' står der i rapporten.

'Der er i det udleverede materiale flere eksempler på, at Sundhedsstyrelsens direktør har forsøgt at undslå sig deltagelse i regeringens pressemøder,' står der videre.

Søren Brostrøm under pressemødet 11. marts 2020. Foto: Anthon Unger

Ekspertgruppe: Nedlukning var formentlig primært regeringens idé

Lagde skjul på uenigheder

Men det er ikke den eneste kritik, regeringen får for sin inddragelse af sundhedsmyndighederne.

Regeringen får også kritik for, at den ved pressemødet, der lukkede Danmark i marts 2020, gav udtryk for, at det var sundhedsmyndighedernes anbefaling at lukke børnehaver og skoler.

Der var nemlig uenighed mellem regeringen og Sundhedsstyrelsen om, hvorvidt det var nødvendigt at lukke skoler og børnehaver i foråret. Men den uenighed nævnte regeringen ikke med ét ord under det famøse pressemøde 11. marts.

Faktisk sker det helt modsatte, bemærker ekspertgruppen.

'Tværtimod bliver det på pressemødet fremlagt sådan, at nedlukningen af aktivitet i bl.a. daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner sker på myndighedernes anbefaling,' står der i rapporten.