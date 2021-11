Ekstra Bladet beklager

Ekstra Bladet har tidligere i dag bragt to artikler vedrørende onsdagens pressemøde med statsminister Mette Frederiksen og justitsminister Nick Hækkerup.

I den forbindelse har vi omtalt, at Nick Hækkerup skulle have sagt 'det skal du ikke svare på' i forbindelse med et spørgsmål, der blev stillet til Mette Frederiksen om hendes brug af Whatsapp, Messenger og Signal.

Justitsminister Nick Hækkerup afviser i klare vendinger, at han skulle have opfordret statsministeren til at undlade at svare på spørgsmålet under det tv-transmitterede pressemøde i går aftes.

Han oplyser i stedet, at han sagde, 'vi taler sammen'.

Ekstra Bladet har genhørt klippet, og vi må konstatere, at vi ikke klart kan fastslå, hvad Nick Hækkerup egentlig siger.

- Vi kan ikke kan udelukke, at Nick Hækkerup rent faktisk siger, 'vi taler sammen'. Derfor har vi nu afpubliceret de to artikler, som vi bragte tidligere i dag, og vi beklager, siger Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør, Henrik Qvortrup.