Ekstra Bladet-effekten: Nu skal de vise lægeerklæring

Folketingsmedlemmer skal fremover vise lægeerklæring ved sygeorlov.

Det meddeler Folketingets Udvalg for Forretningsorden.

Meddelelsen kommer efter Ekstra Bladet har sat fokus på det åbenlyse hykleri i de hidtidige regler for sygeorlov i Folketinget.

For mens syge danskere bliver hevet igennem dokumentationskrav og umyndiggørende regler på stribe, så har politikere indtil nu kunnet gå på sygeorlov på deres glatte ansigt.

Ekstra Bladet har blandt andet afdækket, hvordan reglerne tillod Morten Østergaard at gå på sygeorlov efter afsløringerne af hans opførsel over for kvinder hos De Radikale, selvom partiet i årevis har været ganske kontante i retorik og handling over for arbejdsløse.

I foråret fik flere politikere så nok af gaveboden, og krævede i Ekstra Bladet forandringer i reglerne.

- Vi skal se at få fingeren ud i Folketinget og få normaliseret politikernes vilkår. Alt andet et dybt utroværdigt, når vi står med en løftet pegefinger overfor befolkningen, lød det eksempelvis fra SF's politiske ordfører, Karsten Hønge.

Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S) udtaler torsdag i en pressemeddelelse:

- Vi har som udgangspunkt ingen grund til at betvivle, at medlemmer er syge, når de anmoder om at få sygeorlov.

- Men vi synes, at det giver mening at indføre retningslinjer, der minder om dem, som gælder bredt på arbejdsmarkedet. Også selv om man ikke kan sammenligne hvervet som folketingsmedlem med en ansat, der er underlagt en arbejdsgiver.

Messerschmidt, Khader og Sass

Partierne har besluttet, at dokumentation for sygdommen skal vises til partiets gruppeformand.

Det kan være i form af lægeerklæring eller andet. For eksempel en indkaldelse til operation eller lignende.

Der har de seneste år også været andre sygemeldinger, som har skabt stor debat.

Det har blandt andet været tilfældet med Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt og det socialdemokratiske folketingsmedlem Henrik Sass Larsen.

Det vakte også heftig debat, da Naser Khader, som tidligere var medlem af De Konservative, tidligere i år sygemeldte sig med stress efter anklager om, at han havde sendt trusler til flere debattører.

Mange spekulerede i, om Naser Khader sygemeldte sig for at undgå kritiske spørgsmål om sagen.

Til sidst fik partikollegaen Rasmus Jarlov nok og offentliggjorde på Facebook en erklæring fra Naser Khaders læge.