Ekstra Bladet erfarer: Ældre elever sendes hjem

Ekstra Bladet erfarer nu, at folkskoleelever fra 5. klasse og op sendes hjem. Den bliver hård for mange forældre. I første omgang var meldingen, at det var fra 4. klasse.

Dermed ser det ud til,at regeringen kommer til at gå hårdt til værks, når der bliver indkaldt til pressemøde senere i dag.

Dermed lægger regeringen op til en omfattende nedlukning af Danmark. Som det ses i det såkaldte varslingssystem, kan et 'højt niveau' betyde lukning af barer, restauranter og caféer. Det er netop det, som regeringen supplerer med i forhold til lukning af institutionerne.

Desuden vil den delvise nedlukning i 38 kommuner i stor stil ramme offentligt ansatte, som i stor stil sendes hjem, erfarer Ekstra Bladet.

Klokken ni mødes regeringen med en række borgmestre i landets kommuner. Det gælder:

Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lejre, Lyngby-Tårbæk, Odense, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Slagelse, Solrød, Tårnby, Vallensbæk, Vordingborg og Aarhus.