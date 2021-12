Ekstra Bladet erfarer: Martin Henriksen vil være DF-formand

Martin Henriksen går ind i kampen om at blive formand for Dansk Folkeparti, erfarer Ekstra Bladet

Et prominent navn melder sig nu ind i kampen om at afløse Kristian Thulesen Dahl som Dansk Folkepartis formand.

Det drejer sig om partiets tidligere udlændingeordfører og nuværende folketingskandidat i Sjællands Storkreds, Martin Henriksen.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Henriksen nu nok stillere til at melde sig om formandskandidat - og det agter han at gøre.

Martin Henriksen, der er nyvalgt kommunalbestyrelsesmedlem i på Stevns, har på nuværende tidspunkt ingen kommentar til sagen. Men ifølge Ekstra Bladets oplysninger vil han formentlig melde sit kandidatur offentligt i løbet af de kommende dage.

Dramatisk kamp

Dermed er der udsigt til en dramatisk kamp om formandsposten i det kriseramte parti.

Morten Messerschmidt har således allerede erklæret, at han vil gå efter at blive formand. På det seneste er Martin Henriksen offentligt gået i rette med netop Messerschmidt ved flere lejligheder.

Eksempelvis har Henriksen beskyldt Messerschmidt for at bruge Inger Støjberg i et kynisk magtspil

- Messerschmidt har brugt Støjberg - ligesom han bruger alle andre - i et kynisk magtspil, som alene handler om at bringe sig selv til tops, har Martin Henriksen udtalt til Ekstra Bladet.

Henriksen mener således, at det er rent bluff, når Messerschmidt har udtalt, at han vil bakke Støjberg op, hvis hun agter at være DF-formand.

Fik flest stemmer

Martin Henriksen spillede desuden en central rolle i forbindelse med Dansk Folkepartis dramatiske årsmøde i september.

Her fik han nedadvendte tommelfingre og åbenlyse mishagsytringer med på vejen fra Pia Kjærsgaard, da han holdt sin tale i forbindelse med valget til partiets hovedbestyrelse.

Ikke desto mindre lykkedes det Martin Henriksen at få flest stemmer af alle til hovedbestyrelsesvalget under årsmødet.

Det ekstraordinære årsmøde i DF, hvor partiets kommende formand skal udpeges, ligger 23. januar.

Udover Morten Messerschmidt har Merete Dea Larsen og Erik Høgh-Sørensen meddelt, at de stiller op til formandsvalget.