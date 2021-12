Ekstra Bladet erfarer: Omfattende nedlukning anbefalet

Store dele af Danmark lukker efter alt at dømme ned ligesom sidste vinter.

Epidemikommissionen, der rådgiver politikerne, vil blandt andet lukke teatre, spillesteder, biografer, museer, højskoler og tivolier.

Serveringssteder skal holde lukket kl. 23-05. Stop for alkoholservering kl. 22. Og der skal være generelt forbud mod salg af alkohol i de sene aftentimer og nat.

Det erfarer Ekstra Bladet.

Fire uger

De omfattende tiltag sker som et svar på omikron-varianten af coronavirus, som lige nu stryger over Europa.

De forventede tiltag sker på baggrund af den seneste tids markante udvikling i smittetallene, som sundhedsmyndighederne torsdag uddybede på et pressemøde.

Jyllands-Posten erfarer desuden, at butikker under 2000 kvm skal have begrænsning på kunder som under sidste nedlukning.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger vil restriktionerne i første omgang gælde i fire uger. Formentlig allerede fra weekenden.

Der er i skrivende stund lidt forvirring om kronologien i den endelige vedtagelse af restriktionerne.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har indkaldt til pressemøde i dag klokken 14.

Men først klokken 14:30 mødes Epidemiudvalget, skriver Ritzau, hvor anbefalingerne ventes at blive blåstemplet og dermed en realitet.

Det er Folketingets epidemiudvalg, som endeligt beslutter, hvordan restriktionerne ender. Sædvanligvis har flertallet i Folketinget vedtaget Epidemikommissionens anbefalinger stort set uændret.